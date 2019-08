Jak najprościej dobrać firanki i zasłony?

1. Zdejmij dobry wymiar

2. Celuj w styl, w jakim urządzono resztę pomieszczenia

3. Nie zapomnij o funkcjonalności

4. Rodzaj karnisza też jest istotny

Zdejmij dobry wymiar

Nawet najładniejsze firany i zasłony na nic się zdadzą, jeżeli źle wymierzymy niezbędny rozmiar. Co do zasady możemy zdecydować się na jeden z trzech wariantów: do granicy parapetu, nieco poza parapet lub długie do samej ziemi. W tym ostatnim przypadku dobrze jest odjąć około 2 cm od finalnej długości zasłony lub firanki, tak aby nie zaczepiała ona o dywan. Zdejmując pomiary z okien musimy także pamiętać o tym, że zapięcie materiału na żabki trochę go skróci - trzeba więc wziąć i na to poprawkę.

W przypadku szerokości, jaką docelowo mają mieć firany do salonu, liczy się nie tylko szerokość okna, ale także i sposób w jaki chcemy je zawiesić. Jeżeli chcemy mieć ładne, luźno ułożone fale, szerokość materiału powinna wynosić mniej więcej 2-2,5 razy tyle, co szerokość okna.

Celuj w styl, w jakim urządzono resztę pomieszczenia

Jeżeli zależy nam na spójności pomieszczenia, powinniśmy pamiętać aby wszystkie dodatki, jakie w nim umieszczamy, zawierały się w wybranym przez nas stylu. Dotyczy to również firanek i zasłon - w końcu zdobione na styl barokowy czy francuski osłony okna nie będą pasowały do pokoju urządzonego w stylu skandynawskim, tak samo jak intensywne lub pastelowe kolory średnio wypadną przy wnętrzu przygotowanym na modłę nowoczesną lub industrialną. Dlatego przy wyborze tkaniny i wzoru należy się kierować nie tylko ich dobrym designem samym w sobie, ale przede wszystkim tym, czy będzie on pasował do wyposażenia które już posiadamy w pokoju. Więcej na ten temat dowiesz się pod adresem: https://alena-firany.pl/firany.html.

Nie zapomnij o funkcjonalności

Dotyczy to szczególnie koloru, na jaki się zdecydujemy. Jasne zasłony będą wymagały częstego prania, w związku z czym jeżeli planujemy wybrać je w takim odcieniu, dobrze jest pomyśleć od razu o dwóch kompletach, aby mieć jeden na zmianę. Dodatkowo powinniśmy zastanowić się, czy kupujemy zasłony tylko dla dekoracji, czy jednak mają one pełnić funkcję ochrony pomieszczenia przed słońcem. Jeżeli planujemy z nich aktywnie korzystać, zdecydowanie lepszą opcją będzie wybór materiału lekkiego, poręcznego w użytkowaniu, a przede wszystkim nieprześwitującego. Z kolei gdy chcemy firanki i zasłony bardziej dla dekoracji, możemy kierować się dowolnymi cechami - czego nie wybierzemy, będzie dobrze.

Rodzaj karnisza też jest istotny

Poza odpowiednim wymierzeniem okien i ustaleniu, ile materiału potrzebujemy, nie możemy też zapomnieć o karniszach. Zasłony gotowe można montować na nich w różny sposób, a styl i rodzaj karnisza również ma wpływ na to, jak długi powinien być materiał. Jeżeli chcemy zaopatrzyć się w ciężkie, dekoracyjne zasłony, powinniśmy także sprawdzić, czy nasz karnisz je udźwignie i czy w ogóle będą one do niego pasować. Z kolei gdy jesteśmy zainteresowani raczej prostym wzorem tkaniny, rodzaj karnisza ma mniejsze znaczenie - niemal każdy będzie wyglądał idealnie w połączeniu z lekką, delikatną zasłoną czy firanką.

undefined