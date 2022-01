Jak nie dać się oszukać na OLX

Dlaczego trzeba chronić dane karty kredytowej?

Karta kredytowa jest bardzo wygodnym narzędziem płatniczym. Wystarczy podać jej numer, imię i nazwisko, datę ważności oraz numer CCV i już można płacić za zakupy dokonywane na stronach internetowych z całego świata. Dlatego zanim rozpoczniesz zakupy warto sprawdzić komu przekazujesz dane karty. Przestępcy mogą umieścić w internecie stronę, która łudząco będzie przypominać sprawdzony marketplace.

Czy oszuści mogą podrobić stronę portalu aukcyjnego?

Okazuje się, że tak, co niestety może wiązać się z utratą pieniędzy. Wchodząc na taką stronę może Ci się wydawać, że są to inne wersje portalu, który dobrze znasz. Nic bardziej mylnego. Tego typu strony mają na celu wyłudzenie Twoich danych takich jak na przykład numer konta bankowego czy dane Twojej karty kredytowej. Danych tych oszuści mogą użyć chociażby do podpięcia Twojej karty do Google Pay, co pozwoli im płacić Twoimi pieniędzmi za swoje zakupy. Co powinno wzbudzić Twoją czujność? Zwracaj uwagę na poprawność językową strony portali aukcyjnych i stron, na które wchodzisz. Wszelkie błędy powinny być dla Ciebie lampką ostrzegawczą. Podobnie jest jeśli oferta wygląda na zbyt piękną, żeby była prawdziwa. Niezwykłe okazje zdarzają się niesamowicie rzadko. Może się okazać, że właśnie tak działają oszuści tworząc fałszywe strony z bardzo atrakcyjnymi ofertami. Nierzadko dzięki takim stronom zbierają zbyt wiele informacji o Tobie dzięki plikom cookies zapisywanych w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając ustawienia przeglądarki. Dlatego trzeba zachować czujność, bo wyłudzenie pieniędzy może zdarzyć się każdemu. Jeśli padniesz ofiarą oszustów to najważniejsze jest aby od ręki zastrzec swoją kartę płatniczą. Pamiętaj też żeby zgłosić oszustwo w banku, bo dzięki szybkiej reakcji możesz mieć szansę na chargeback.

Oszustwo na OLX - jak się przed nim chronić?

Jak działa oszustwo na OLX? Trafiasz na stronę z bardzo korzystną ofertą. Jest ona bardzo podobna do oficjalnej strony OLX. Żeby dokonać zakupów musisz wypełnić formularz zamieszczony na stronie. Co w nim jest? Wygląda zupełnie nieszkodliwie. Jest tam prośba o podanie danych karty kredytowej. Dodatkowo może być prośba o podanie stanu konta. Kiedy wypełnisz już formularz na Twój telefon przychodzi SMS z banku z kodem potrzebnym do autoryzacji transakcji. Nie czytając dodatkowych informacji zawartych w SMS-ie przepisujesz kod z SMS-a do formularza na stronie. W tym momencie możesz stracić wszystkie swoje pieniądze. Dlaczego? Bo w SMS-ie, który przyszedł z banku było napisane, że autoryzujesz dodanie Twojej karty do aplikacji typu Google Pay albo Apple Pay. Dzięki temu przestępcy używając Twojej karty kredytowej mogą wypłacić gotówkę z bankomatu albo płacić za zakupy w internecie za pomocą aplikacji płatniczej powiązanej z Twoim kontem.

Jak zatem ochronić się przed tego typu oszustwem? Po pierwsze należy unikać podejrzanych stron internetowych. Po drugie nie podawać nikomu danych logowania do bankowości elektronicznej. I po trzecie uważnie czytać SMS-y autoryzacyjne z Twojego banku. Jeśli w takim SMS-ie zamiast autoryzacji transakcji zakupowej jest jakaś inna informacja to pod żadnym pozorem nie można wpisywać takiego kodu do formularza zamieszczonego na stronie. A co zrobić jeśli Twoje konto bankowe zostało okradzione? Nie zostaje wtedy nic innego niż zgłoszenie oszustwa zarówno w banku, jak i na policji. Dzięki temu jest szansa by odzyskać pieniądze zagarnięte przez przestępców.

Jak chronić pieniądze z Twojego konta bankowego?

Robiąc zakupy w internecie trzeba stosować się do kilku zasad. Unikaj bezpośrednich transakcji z pominięciem pośrednictwa portalu aukcyjnego. Sprzedający może Cię do tego namawiać, twierdząc, że dzięki temu może zaproponować Ci lepsze warunki sprzedaży, bo nie będzie musiał płacić prowizji pośrednikowi. W rzeczywistości chodzi mu jedynie o okradzenie potencjalnych kontrahentów. W jaki sposób to robi? Może wysyłać do Ciebie za pośrednictwem aplikacji WhatsApp podejrzane instrukcje płatności mające na celu na przykład wyłudzenie kodu BLIK. Może on posłużyć przestępcom do wypłacenia gotówki lub zapłaty za zakupy zarówno w internecie, jak i w sklepie stacjonarnym. Co prawda użycie takiego kodu trzeba potwierdzić w aplikacji bankowej, ale jeśli dokładnie nie przeczytasz, co takiego potwierdzasz, to Twoje pieniące mogą paść łupem złodziei. Płacąc za zakupy za pomocą karty płatniczej trzeba zachować ostrożność. Zanim przelejesz swoje środki zobacz instrukcję płatności udostępnioną przez Twój bank. Dzięki temu nie narazisz się na utratę pieniędzy.

