Jak obniżyć koszty prowadzenia własnej firmy? Poznaj 5 pomysłów

Zamiast tradycyjnego przechowywania danych, korzystanie z zasobów w chmurze

Przechowywanie dokumentów w formie papierowej jest już zdecydowanie przeżytkiem, ale i marnotrawstwem. W przypadku wydawnictw, agencji, czy też biur księgowych, ale i innych małych firm może się wiązać z naprawdę sporymi kosztami. Dlatego należy jak najbardziej ograniczyć papierowe dokumenty na rzecz tych elektronicznych. Można korzystać z efaktur i przechowywać je także w formie elektronicznej. Wszelkie formy intelektualnej pracy twórczej także można umieścić w zasobach wirtualnego serwera. Dane w chmurze są chronione i można mieć do nich dostęp w każdej chwili. Mogą być zabezpieczone loginem i hasłem, a dodatkowo zajmować określoną przestrzeń dysku wirtualnego. Co ważne, te zasoby można rozszerzać wraz ze zwiększającymi się potrzebami przedsiębiorstwa.

Drukowanie materiałów reklamowych w drukarni internetowej

Samodzielne drukowanie materiałów reklamowych to ogromny koszt. Warto zatem zlecić to firmie zewnętrznej, a dokładnie drukarni internetowej. Można zamówić wydruk ulotek, katalogów, plakatów, kalendarzy, a także wszelkich gadżetów reklamowych takich jak torby ekologiczne czy długopisy z logo i nazwą firmy. W ten sposób oszczędza się sporo czasu, nie trzeba udawać się do drukarni, a gotowe produkty przesyłane są na adres firmy. Warto dowiedzieć się więcej, odwiedzając stronę: https://www.drukarniaonline.pl/. Można liczyć na darmową wycenę danego nakładu treści reklamowych, a także darmową wizualizację przesłanego projektu. Zawarcie umowy na druk materiałów reklamowych umożliwi odliczenie części kosztów. W drukarni internetowej znajdziesz też wiele inspiracji dotyczących możliwości skutecznej reklamy Twojego biznesu.

Zamiast kupna nowego sprzętu biurowego - leasing lub kupno sprzętu poleasingowego

Ograniczenie kosztów prowadzenia działalności może być możliwe także, gdy zdecydujesz się na leasing sprzętu biurowego. Zakup drukarek wiąże się z koniecznością ich samodzielnego oddawania do serwisu w razie awarii, nie zawsze z gwarancją uzyskania sprzętu zastępczego. W ramach leasingu zagwarantowana jest ciągłość korzystania ze sprzętu biurowego, a jednocześnie opłaty doliczane do raty leasingowej pobierane są za jego realne wykorzystanie. Można je również obniżyć korzystając z funkcji dwustronnego wydruku czy też zamiany druku kolorowego na odcienie szarości. Jeżeli nie można z jakiegoś powodu skorzystać z leasingu, który często jest dostępny dla firm działających na rynku przynajmniej od pół roku, to zawsze można zakupić sprzęt poleasingowi i w ten sposób zaoszczędzić.

Łączenie kosztów mediów na jednym rachunku

Warto również szukać rozwiązań, które pozwalają płacić mniejsze rachunki za media. Zamiast osobno płacić rachunek za telefon służbowy i Internet, lepiej połączyć te rachunki i wybrać operatora, który oferuje satysfakcjonujące usługi w niższej cenie. W takich pakietach często ma się do dyspozycji nielimitowane rozmowy, a także spory transfer danych, co pozwala rozwijać swoją działalność.

Praca zdalna zamiast wynajmowania przestrzeni biurowej

Ostatnia kwestia, na którą chcemy zwrócić uwagę, dotyczy przestrzeni biurowej. Zamiast ją wynajmować, można postawić na pracę zdalną z własnego domu. W ten sposób mogą pracować wszyscy pracownicy, jeśli firma korzysta z odpowiedniej infrastruktury informatycznej, a także zapisuje niezbędne dane w chmurze.