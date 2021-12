Jak olej konopny działa na organizm?

Olej konopny

Pierwsza z odmian to Cannabis sativa L. var. India – konopie indyjskie zwane potocznie marihuaną, natomiast druga to Cannabis sativa L. var. sativa, czyli konopie włókniste. Te drugie posiadają THC w śladowych ilościach, natomiast są świetną rośliną do pozyskiwania wytrzymałych włókien i oleju o właściwościach leczniczych. Co należy wiedzieć o oleju konopnym? Między innymi to, że może być pozyskiwany na dwa różne sposoby. Jeden to olej konopny tłoczony z nasion, który posiada ciemne zabarwienie i charakterystyczny orzechowy smak. Drugi to olej ekstrahowany z kwiatów. Ten na surowo będzie gęsty, ostry w smaku o ciemnozielonym kolorze, natomiast po oczyszczeniu będzie przyjemnie złoty o charakterystycznym „roślinnym zapachu”. Każdy z nich ma trochę inne właściwości. Olej z nasion bogaty jest między innymi w nienasycone kwasy tłuszczowe, w tym omega-3 i omega-6 w idealnej proporcji 3:1, dzięki czemu już kilka kropel oleju konopnego uzupełni codzienne zapotrzebowanie na ten składnik.

Olej CBD – olej z kwiatów konopi

Olej pozyskiwany z kwiatów konopi włóknistej nazywany jest również olejem CBD, ponieważ poza wszystkimi wartościami oleju z nasion konopi posiada także dodatkowe składniki, między innymi właśnie CBD, który jest kannabidiolem o szczególnie pozytywnym działaniu leczniczym. Badania naukowe dowiodły, że olej CBD działa wspierająco na organizm podczas leczenia takich chorób jak nowotwory, choroby neurodegeneracyjne (stwardnienie rozsiane, padaczka, Alzheimer, Parkinson), a także wspomaga leczenie chorób nerwowych i psychicznych takich jak: nerwica, depresja, ataki paniki, bezsenność czy stres. Dobrze radzi sobie także podczas leczenia stanów zapalnych, dzięki czemu jest skuteczny w leczeniu chorób reumatycznych (reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, reumatyzm, osteoporoza, łuszczyca, fibromialgia), ale także wykazuje działanie przeciwbólowe i wzmacniające system immunologiczny. Dobrze działa także na cerę, włosy i paznokcie.

