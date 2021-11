Jak oszacować wysokość wydatków na SEO?

Marketing w sieci wybiera coraz więcej przedsiębiorców w celu wypromowania swojej marki. Firmy inwestują przede wszystkim w działania SEO, dzięki którym można dotrzeć do klientów zainteresowanych konkretnymi towarami i usługami. Pozycjonowanie strony firmowej przynosi bardzo dobre efekty, jednak trzeba zlecić je profesjonalnej agencji i dysponować odpowiednim budżetem. Ostateczny koszt usługi jest uzależniony od kilku istotnych czynników, dlatego specjaliści SEO ustalają indywidualny cennik na początku współpracy z klientem.

Ile kosztuje pozycjonowanie stron www?

Żadna poważna agencja SEO nie ma jednego cennika usług na pozycjonowanie stron internetowych. Ostateczny koszt marketingu tego typu jest uzależniony od bardzo wielu czynników. Przedsiębiorcy pragnący zainwestować w taką opcję, powinni liczyć się z wydatkiem wynoszącym minimum 1000 zł. W wielu przypadkach może wynieść nawet kilka tysięcy złotych, jednak agencja ustala budżet przed rozpoczęciem pracy z klientem, na podstawie informacji otrzymanych od niego oraz w ramach przeprowadzania audytu SEO.

Niekiedy można trafić na pozycjonerów, którzy proponują swoje usługi w tym zakresie za jedyne kilkaset złotych. Niestety taka oszczędność nie tylko się nie opłaca, ale może nawet przyczynić się do pogorszenia pozycji strony www w wynikach wyszukiwarki Google. Nierzetelni lub niedoświadczeni, ale tani specjaliści SEO często wybierają pozycjonowanie typu Black Hat, stosując praktyki, które nie są uznawane przez algorytmy popularnej wyszukiwarki. Działania przez nich podejmowane przeważnie wiążą się z kara dla właściciela strony i jego późniejszym problemem z odbudowaniem pozycji w wynikach Google.

Co wpływa na koszt pozycjonowania?

Działania SEO opierają się w dużej mierze na optymalizacji strony www w obrębie jej kodu oraz opublikowanej tam treści. Z tego powodu na niższy koszt pozycjonowania może liczyć firma, której serwis w trakcie tworzenia został zaprojektowany zgodnie z zasadami SEO. Nie bez znaczenia jest także wielkość samej witryny - im więcej podstron trzeba wypełnić artykułami i opisami, tym wyższy wydatek. Niektórzy klienci mogą chcieć samodzielnie zająć się copywritingiem, co może być opłacalne pod warunkiem, że stworzone przez nich treści będą wysokiej jakości. Dodatkowym wydatkiem jest link building, który może znacznie zwiększyć ostateczną cenę usługi.

Koszt pozycjonowania strony firmowej jest również uzależniony od branży, w której działa zleceniodawca. Lokalne SEO dla niewielkiego sklepu zajmującego się niszowymi usługami będzie łatwiejsze i tańsze niż w przypadku działań dla ogólnokrajowego serwisu sprzedażowego z popularnego sektora. Na koszt usługi może również wpłynąć model rozliczenia, na jaki zdecyduje się przedsiębiorca. Agencje SEO proponują stały, miesięczny abonament, jednorazową opłatę lub rozliczenia za wyniki. Można wybrać optymalne rozwiązanie dla swojej marki.

Pozycjonowanie stron z korzyścią dla marki

Inwestycja w pozycjonowanie sklepu bądź strony usługowej może być wyzwaniem dla budżetu firmy, lecz na pewno się opłaca. W profesjonalnej agencji zadanie to jest realizowane przez cały sztab specjalistów z różnych sektorów, którzy swoje doświadczenie wykorzystują na co dzień z korzyścią dla klientów. Marketing SEO, w przeciwieństwie do np. kampanii Google Ads daje długofalowe efekty. Strona, która została odpowiednio zoptymalizowana, powinna utrzymać swoją wysoką lokatę w wynikach wyszukiwania przez dłuższy czas. Jednak trzeba koniecznie zgłosić się do agencji specjalizującej się w SEO, która może przedstawić odpowiednie referencje.

