Jak otworzyć kawiarnię i o czym należy pamiętać?

KROK 1: Dobry biznes plan to podstawa!

Każda inicjatywa wymaga środków finansowych, a te nie zawsze posiadamy już na starcie albo też w wystraczającej ilości. Dlatego warto opracować dobrą strategię działania i poznać możliwości pozyskania pieniędzy, np. z kredytu firmowego lub dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Bardzo ważny jest też sam biznes plan, który wskazuje zarówno źródła finansowania, jak i koszty inwestycji, czas realizacji oraz określa słabe i mocne strony naszej inwestycji. Plan jest niezbędny kiedy staramy się o dotację, bo wiele urzędów i instytucji wymaga go.

KROK 2: Jak i gdzie znaleźć dobre lokum na kawiarnię?

Kluczem do sukcesu w przypadku kawiarni jest dobra lokalizacja, która decyduje o tym, że klienci szybko nas znajdą. Dlatego warto zacząć od poszukiwań dobrego miejsca - najlepiej w centrum miasta lub w pobliżu ruchliwych ulic. Warto też pomyśleć o lokalizacji obok ośrodków studenckich, hoteli itp. Choć wynajem w tej okolicy nie jest tani, ale zdecydowanie nie warto na nim oszczędzać. Równie dobrą ofertą jest lokum na rynku - niezależnie od tego czy jest to duże czy małe miasto. To właśnie na rynku gromadzi się często wiele osób, dlatego taka lokalizacja kawiarni jest idealna dla przyciągnięcia klientów i promowania swojej marki.

KROK 3: Jakie wymogi formalne spełnić by móc otworzyć kawiarnię?

Prowadząc kawiarnię musimy dopełnić szeregu formalności. Ponieważ mamy do czynienia z lokalem gastronomicznym, w którym podaje się klientom napoje i posiłki, to nie obędzie się bez dopełnienia wymogów ze strony Sanepidu. Ale na każdego przedsiębiorcę czekają też kontrole z: Urzędu Skarbowego, ZUS-u, ZAiKS-u, Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, STOART, ZPAV, SAWP i inne. Jest tego dość dużo i może to zniechęcać, ale warto wiedzieć, że tego typu formalności dopełnia każda osoba, która prowadzi lokal gastronomiczny. Jest to niezbędne, a przy dopełnieniu wszelkich standardów w zakresie wyposażenia, bezpieczeństwa itd. nie musimy obawiać się o jakiekolwiek trudności.

KROK 4: Jak wybrać sprzęt i wyposażenie do kawiarni?

To bardzo ważna kwestia, która ma wpływ na to jaki będzie poziom serwowanych przez nas napojów. Warto to zawrzeć w biznes planie. Cena dobrych urządzeń do kawiarni jest wysoka, a już sam nowoczesny ekspres do kawy to wydatek często rzędu ponad 10 tys. złotych. Nie mniej kosztuje dobry młynek do kawy. W przypadku kawiarni inwestycja w dobry sprzęt jest niezbędna, bo bez niej nie można zacząć prowadzenia działalności. Oczywiście w kawiarni istotna jest przede wszystkim dobra kawa. Warto wiedzieć jaką chcemy serwować, bo jej cena nie jest niska - jeśli jest to np. kawa speciality. Warto też nawiązać współpracę z konkretnym dostawcą, wybierając dobry sklep z kawą lub decydując się na dostawy ze sprawdzonego źródła, takiego jak np. hurtownia kawy.

Kiedy uda nam się już zrealizować wszystkie powyższe założenia to nie można zapomnieć też o właściwej promocji swojej kawiarni. To złożony proces, do którego zalicza się np. reklama tradycyjna, profil w social mediach, ciekawe promocje i oferty, które zachęcają klientów do powrotu do kawiarni. Warto też wiedzieć, że najlepszą reklamą jest po prostu dobra kawa, po którą wraca wielu klientów i która jest najlepszą wizytówką naszej kawiarni.

