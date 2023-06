Jak podłączyć smartfon do telewizora? Odkryj funkcje smart w telewizorze

Co daje użytkownikowi Smart TV w telewizorze?

Zanim przejdziemy do tego, na czym polega sterowanie telefonem z poziomu telewizora lub jak połączyć ze sobą te dwa urządzenia, pora na odrobinę niezbędnej teorii. Smart TV to rozwiązanie o niesłabnącej popularności, jednak co naprawdę oznacza ta nazwa?

Smart TV lub inteligentny telewizor to nic innego jak telewizor z dostępem do internetu i własnym systemem operacyjnym. Dodatkowo takie urządzenie może współpracować z innymi sprzętami w Twoim domu. Może to być telefon, sprzęt audio, a nawet AGD. Choć aktualnie z taką technologią mamy do czynienia na co dzień, warto odnotować, że pierwszą firmą, która już w 2009 roku wybrała takie pionierskie rozwiązanie, był Samsung.

Marka do dnia dzisiejszego rozwija swoją platformę, funkcjonującą pod nazwą Samsung Smart TV. Aktualnie może ona zaoferować użytkownikom łatwy dostęp do blisko 500 aplikacji (w tym prawie 200 z nich jest dostępnych w języku polskim), duży wybór gier w chmurze, platform muzycznych, VOD, a także pomoc w codziennym zarządzaniu swoim domem.

Tak duża wydajność platformy jest możliwa dzięki systemowi TIZEN, który odpowiada za jej doskonałą pracę. TIZEN jest udoskonalany przez Samsung od 2015 roku. To właśnie jego obecność sprawia, że obsługa Twojego Smart TV staje się o wiele prostsza.

Jakie funkcje Smart TV warto poznać?

Jeśli rozważasz zakup nowoczesnego telewizora, warto, byś zastanowił się, w jakim celu będziesz korzystał z niego najczęściej, a tym samym które z jego funkcji będą przez Ciebie najczęściej używane. To oczywiste, że każdy z nas swój czas wolny spędza odrobinę inaczej. Jednym będzie zależało na wygodnym dostępie do filmów i seriali, inni wolą odpocząć w trakcie pasjonującej gry. W przypadku gier wygodnym rozwiązaniem jest Xbox Game Pass Ultimate, dzięki któremu nie potrzebujesz już podłączać osobnej konsoli do telewizora.

Jeśli z kolei Smart TV ma Ci służyć nie tylko jako źródło rozrywki, ale również pomoc w pracy lub wykonywaniu domowych zajęć, warto zainteresować się aplikacją SmartThings. Urządzenia Samsung są z nią kompatybilne, a to sprawia, że z łatwością możesz nimi zarządzać, nie rezygnując z relaksu przed telewizorem! Przy jej pomocy włączysz klimatyzację lub oczyszczacz powietrza, a także udostępnisz ekran na telewizorze, co szczególnie przydaje się w czasie pracy.

Jak podłączyć smartfon do telewizora?

Sterowanie telefonem na telewizorze to wygodne rozwiązanie. To kolejna z zalet inteligentnych telewizorów Smart TV. Nie wiesz, w jaki sposób szybko i bez wysiłku połączyć ze sobą te dwa urządzenia? Jeśli jesteś użytkownikiem urządzeń Samsung, jest to niezwykle proste!

Pierwszy sposób to wykorzystanie wspomnianej przez nas aplikacji SmartThings. Wystarczy, że włączysz ją na swoim telefonie, a ona samoczynnie wyszuka telewizor i nawiąże z nim połączenie, po którym możesz rozpocząć odtwarzanie treści.

Drugi sposób to równie praktyczna funkcja Dotknij i Wyświetl. Dzięki niej odtwarzanie treści z telefonu na telewizorze jest równie szybkie. Co trzeba zrobić w tym przypadku? Wystarczy, że swoim smartfonem dotkniesz ramki Smart TV i gotowe!

Tekst przygotowano w ramach płatnej współpracy z Samsung Electronics Polska.