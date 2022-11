Jak postępować z dzieckiem po rozwodzie?

Właściwie, to należałoby powiedzieć, że już w trakcie rozwodu. Fakt, że rodzicom nie wyszło nie oznacza, iż z dziecka w tym wypadku trzeba rezygnować. Tzn. jedna ze stron, która nie będzie na co dzień przebywać ze swoim dzieckiem. Od razu w głowie kształtuje się obraz matki, która przejmuje opiekę nad małoletnim obywatelem. Nie zawsze tak jest, bowiem niekiedy rodzice przejmują codzienną opiekę, a mamy regulują m.in. obowiązki alimentacyjne. Co jest jednak ważne w tym wszystkim? Fakt zadbania o dziecko oraz o regulację opieki, która powinna zostać już uregulowana podczas sprawy rozwodowej. Kto będzie zajmował się dzieckiem na co dzień? Czy druga strona wyraża na to zgodę? Wysokość alimentów? Podczas rozprawy rozwodowej koniecznie należy to ustalić, uzyskując odpowiedzi na te i podobne pytania na piśmie, czyli zgodnie z wyrokiem sądu.

Dobro dziecka

Kwestie prawne są ważne, ale nie można zapomnieć o tym, że najważniejsze w tym wszystkim jest...dobro dziecka. Jego psychika, która może być przytłoczona tym, że nie będzie mieszkać na co dzień z mamą i tatą. Teraz będą dwa domy i chociażby weekendowe odwiedziny, wyjazdy. Tak, rodzice mogą nie chcieć już być ze sobą, ale o swoim dziecku/dzieciach nie powinni zapominać. Kiedy podejmą już decyzję o rozstaniu, muszą oni porozmawiać ze swoimi latoroślami. Obydwoje i maluchy, tłumacząc o co w tym wszystkim chodzi. Nie ma co wzajemnie przerzucać się oskarżeniami, ponieważ psychika dziecka na tym ucierpi. A co jak maluch pomyśli, że to przez niego? Oj, wiele dzieci ma takie myśli, bo rodzice się kłócą, często wymieniając przy tym imię maluchów. Lepiej tego unikać, ponieważ może dojść do nieprzewidzianych sytuacji.

Kocham rodziców

Im dziecko młodsze, tym bardziej emocjonalne. Tym więcej rzeczy może brać do siebie. Dlatego w tej trudnej sytuacji, należy postawić na zachowanie namiastki normalności. Rozwodnicy powinni na bok odłożyć wszelkie waśnie i spory. Zero kłótni w obecności dziecka. W jego obecności zawsze powinna odbywać się normalna rozmowa. Nie ma co "przeciągać" dziecka na swoją stronę, opowiadając mu co ten drugi rodzic zrobił skandalicznego. Nie wyjdzie to nikomu z korzyścią, a może tylko sprawić, że dziecko w przyszłości i tak mocniej będzie lgnąć do drugiej strony. Trzeba zachowywać się neutralnie. Ta druga strona, nie mieszkająca na co dzień, powinna dbać o regularne kontakty z dzieckiem. Tym bardziej że współczesna technologia jest w tym temacie sprzymierzeńcem. Tak, aby dziecko jak najmniej ucierpiało podczas tej sytuacji, ciesząc się z tego, że ma do dyspozycji mamę oraz tatę.

