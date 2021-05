Jak pozbyć się zadłużenia i zwiększyć swoje możliwości finansowe?

Długi Polaków rosną

Lockdown i pandemia koronawirusa przyczyniły się do tego, że długi Polaków wzrosły. Wraz z przedłużającym się okresem zamrożenia gospodarki jednocześnie zwiększają się problemy finansowe wielu z nas. Dane Krajowego Rejestru Długów świadczą o tym, że zobowiązania Polaków na koniec 2020 roku wynosiły łącznie 48 mld zł, czyli o 2,4 mld zł więcej niż rok wcześniej.

Z badania przeprowadzonego na zlecenie KRD wynika, że 59 proc. respondentów nigdy nie miało problemów ze spłacaniem należności. Ponad 25 proc. ankietowanych ma jednak takie doświadczenia, a 5 proc. – borykała się z takimi kłopotami wielokrotnie. Ponadto 9 na 10 respondentów uważa, iż długi trzeba spłacać. 87 proc. z nich w ogóle unika zobowiązań, a jeśli już je ma, to stara się je jak najszybciej uregulować. Jednocześnie 73 proc. obecnych i byłych dłużników podejmuje pewne działania zapobiegawcze, aby nie powiększać swojego zadłużenia.

Z badania KRD wynika również, że 48 proc. ankietowanych nie darzy szacunkiem osób, które nie wywiązują się ze swoich zobowiązań finansowych. Z pewnością zatem nie jest dobrym rozwiązaniem dołączenie do grona dłużników tzn. osób, które nie płacą na czas np. rat kredytów. Co możesz zrobić, aby pozbyć się zadłużenia i zwiększyć swoje możliwości finansowe?

Jak poradzić sobie długami?

Podstawową zasadą w przypadku decydowania się na zaciągnięcie zobowiązania jest podejmowanie takiej decyzji wówczas, kiedy na pewno cię na to stać. Taki krok powinien być przemyślany. Przeanalizuj swoją sytuację. Jeśli zaciągasz kredyt hipoteczny, to postaraj się wypracować jak najwyższy wkład własny. Lepiej wybrać dłuższy okres kredytowania i stosunkowo niską ratę, by mieć pewność, że podołasz spłacie.

Jeśli w przyszłości będziesz więcej zarabiać, to co pewien czas możesz nadpłacać kredyt. Wprawdzie długi okres spłaty wiąże się z wyższymi kosztami zobowiązania, ale takie rozwiązanie jest bezpieczniejsze. Pamiętaj również o tym, że sposobem na poradzenie sobie ze spłatą pożyczki nie jest zaciągnięcie kolejnej – tak możesz doprowadzić się do zadłużenia, któremu nie będziesz w stanie sprostać.

Załóżmy jednak, że masz już przeterminowane zobowiązania. Co powinieneś zrobić w takim przypadku? Na pewno nie unikaj kontaktu z wierzycielem. Jemu zależy na tym, by odzyskać należność. Jeśli masz problemy finansowe, to zaproponuj np. rozłożenie spłaty na raty. Pamiętaj, że wierzyciel ma prawo oczekiwać od Ciebie zapłacenia odsetek ustawowych lub umownych, a to nie musi być koniec dodatkowych opłat. Jeśli rozpocznie się postępowanie sądowe, a następnie komornicze, to zostaniesz obciążony ich kosztami.

Miej zatem na względzie, że jeśli nie będziesz regulował zobowiązań na czas, to możesz zostać zobligowany do poniesienia wydatków, które znacznie przekraczają kwotę wierzytelności. To nie koniec problemów – informacja o zadłużeniu może trafić do Biura Informacji Kredytowej, a wtedy Twoje szanse na uzyskanie kredytu w najbliższej przyszłości zmaleją niemal do zera.

Dodatkowo wpis o przeterminowanej płatności może znaleźć się również w bazach dłużników, czego konsekwencją może być to, że przedsiębiorcy nie będą w ogóle brali pod uwagę współpracy z Tobą. Ustal zasady spłaty i chociaż stopniowo zacznij pozbywać się zadłużenia – to jedyna słuszna droga. Może się też zdarzyć, że wierzyciel sprzeda ten dług firmie, która skupuje zobowiązania. Co wtedy?

Co zrobić, jeśli wierzytelność została sprzedana?

Jeśli wierzyciel w żaden sposób nie zdoła odzyskać należności, to wtedy może zdecydować się na sprzedaż zobowiązania. Jako marka BEST S.A. podejmujemy się zakupu długów. Jeśli otrzymasz od nas wiadomość, to oznacza, że obecnie obsługujemy dane zadłużenie. Nie obawiaj się jednak – podejmiemy z Tobą rozmowy i wspólnie spróbujemy znaleźć rozwiązanie sytuacji, abyś jak najszybciej odzyskał równowagę finansową.

Najlepszym sposobem na wyjście z problemów jest oczywiście natychmiastowa spłata całego zadłużenia, ale zdajemy sobie sprawę, że sytuacja finansowa może Ci na to nie pozwalać. Masz możliwość negocjowania warunków, dzięki czemu być może będziemy w stanie zaproponować Ci atrakcyjne zasad spłaty:

Rozłożenie długu na raty.

Możliwość negocjowania kwoty do spłaty.

Indywidualne ustalanie zasad ugody i możliwość ich późniejszego negocjowania, kiedy Twoja sytuacja się zmieni.

Jakie warunki możemy Ci zaproponować? Przede wszystkim nie unikaj kontaktu z nami – jeśli będziesz współpracować, to z pewnością wspólnie znajdziemy sposób na to, abyś wyszedł z kłopotów finansowych. W przypadku gdy będziesz stronić od rozmowy, to nie pozbędziesz się problemów, a wręcz będą się one pogłębiać. Razem możemy ustalić takie zasady spłaty zadłużenia, dzięki którym dług przestanie być dla Ciebie obciążeniem i zwiększysz swoje możliwości finansowe.