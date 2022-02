Jak przechowywać meble z technorattanu?

Meble ogrodowe z technorattanu

Technorattan to materiał, który powstaje z lekkich włókien polietylenowych, wykazujących dużą odporność zarówno na działanie mikroorganizmów i pleśni, jak i na czynniki atmosferyczne. Meble ogrodowe technorattan wyplatane są ręcznie, dzięki czemu stanowią wyjątkowo misterną, a przy tym trwałą i efektowną konstrukcję. Pielęgnacja, mycie i przechowywanie mebli technorattanowych nie stanowi większego problemu, co sprawia, że cieszą się one ogromną popularnością. Co warto wiedzieć na temat mebli ogrodowych z technorattanu?

Do złudzenia przypominają meble z naturalnego rattanu.

W przeciwieństwie do mebli z naturalnego rattanu, nie chłoną wilgoci i nie wymagają impregnacji.

Technorattan dobrze znosi wysokie temperatury i promieniowanie słoneczne.

Dzięki ochronie UV na długo zachowuje swój kolor.

Nie deformuje się nawet pod wpływem dużego nacisku.

Wykazuje dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Jak przechowywać meble do ogrodu z technorattanu, by służyły nam jak najdłużej? Na szczęście i pod tym względem są to meble mało wymagające.

Jak przechowywać ogrodowe meble wykonane z technorattanu?

Jednym z czynników, które wpływają na trwałość i długość użytkowania, jest odpowiednie przechowywanie mebli. Technorattan, jak powiedzieliśmy powyżej, to wyjątkowo odporne tworzywo, dlatego nie wymaga specjalnych zabiegów ani miejsca składowania. Meble ogrodowe z technorattanu wystarczy schować na zimę do garażu lub na strychu. Świetnie sprawdzi się tu również domek ogrodowy, jednak nawet jeśli nie mamy miejsca w żadnym zadaszonym i suchym schowku, nasze meble można wciąż doskonale zabezpieczyć (patrz ostatni rozdział). Warto dodać, że meble technorattanowe wiele osób z powodzeniem używa również we wnętrzach. Sofy z poduchami, pufy i fotele z technorattanu staną się idealnym dopełnieniem aranżacji ogrodu zimowego, werandy, a nawet pokoju dziennego w czasie, gdy na dworze będą panować niesprzyjające warunki pogodowe.

Jak czyścić meble z technorattanu?

W przypadku wszystkich mebli ogrodowych istnieje dobra zasada, by po zakończonym sezonie dokładnie je wyczyścić i wysuszyć. Meble z technorattanu wystarczy umyć wilgotną ściereczką z dodatkiem płatków mydlanych lub płynu do mycia naczyń. Jeśli zabrudzenia są większe, można również użyć gąbki albo miękkiej szczoteczki oraz preparatu przeznaczonego do pielęgnacji tworzyw sztucznych. Dobrym pomysłem jest też wykorzystanie do dokładnego umycia mebli myjki ciśnieniowej. Po skończonym czyszczeniu należy pozostawić meble do wyschnięcia w przewiewnym, suchym i ciepłym miejscu, najlepiej na zewnątrz. Ogrodowe meble z technorattanu nie wymagają konserwacji, a ich pielęgnacja ogranicza się do czyszczenia raz do roku. Po umyciu i wysuszeniu można je schować na zimę.

Czy meble z technorattanu mogą stać na mrozie?

Pytanie zadane w tytule rozdziału to jedna z najczęściej pojawiających się wątpliwości w kontekście przechowywania i pielęgnacji mebli ogrodowych wykonanych z technorattanu. Powiedzieliśmy wcześniej, że są one wyjątkowo odporne i wytrzymałe. W tym miejscu warto dodać, że duże znaczenie ma fakt, iż technorattan nie chłonie wilgoci (woda nie wsiąka w głąb syntetycznych włókien), dzięki czemu mróz nie jest w stanie mu zaszkodzić. Ujemna temperatura nie wpływa też niekorzystnie na inne właściwości technorattanu. Czy wobec tego meble ogrodowe wykonane z tego materiału są na tyle odporne, że można je na zimę pozostawić na mrozie? Odpowiedź jest jak najbardziej twierdząca, jednak jeśli chcemy dodatkowo zabezpieczyć nasze meble, warto przykryć je pokrowcami, które często można od razu dokupić. Będą one chroniły nie tylko przed czynnikami atmosferycznymi, ale również przed wichurą i wzrokiem niepożądanych osób. Odsłonięte meble ogrodowe mogłyby się stać łatwym łupem dla złodziei.