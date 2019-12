Jak przedłużyć żywotność narzędzi ogrodowych?

Metalowe elementy w narzędziach takie jak ostrza, śrubki czy nakrętki mogą pokryć się rdzą, przez co nawet nie nadawać się już do dalszej eksploatacji. Każdy ogrodnik powinien pamiętać o regularnym czyszczeniu i konserwacji swoich narzędzi, aby były w pełni sprawne i wydajne przez długi czas. Jak w takim razie pielęgnować narzędzia ogrodowe?

Czas na zabezpieczenie narzędzi ogrodowych na okres zimowy

Zanim zawita do naszego ogrodu zimowa aura, należy go oczyścić, zabezpieczyć rośliny i zakonserwować narzędzia. Jeśli pominiemy pielęgnację narzędzi zawierających metalowe elementy, mogą one nie działać prawidłowo, gdy będziemy chcieli ich użyć na wiosnę. Bardzo szybko pojawią się też ślady rdzy, które nie są wyłącznie problemem estetycznym. Pierwszym krokiem jest oczyszczenie narzędzi ogrodniczych, pozbywając się z ich powierzchni wszelkich zabrudzeń. Zarówno brud, jak i soki roślinne na ostrzach narzędzi stanowią siedlisko dla rozwoju przeróżnych patogenów i chorób przenoszonych przez glebę. Brud ma to do siebie, że wchłania i utrzymuje wilgoć, a więc sprzyja powstawaniu ogniw rdzy. W przypadku narzędzi posiadających jakieś ruchome części, przed przystąpieniem do ich czyszczenia należy je zdemontować.

Brudu wraz z rdzą można pozbyć się przy pomocy szczotki drucianej. Jeśli rdza jest bardzo oporna, należy sięgnąć po wełnę stalową. Do wyboru mamy też średnioziarnisty papier ścierny. W przypadku mniejszych zabrudzeń wystarczy mydło potasowe firmy Target. Takie ogrodnicze mydła idealnie sprawdzają się do mycia wszelkiego typu narzędzi. Mają on znacznie szersze zastosowanie, dlatego zawsze warto mieć je pod ręką. Sprawdzają się zarówno w przydomowym ogrodzie, jak i w rolnictwie ekologicznym. Jest to naturalny środek czyszczący i jednocześnie dezynfekujący. Po umyciu narządzi ogrodowych, należy je dokładnie osuszyć i dopiero później można przejść do ich konserwacji.



Na oczyszczaniu się nie kończy

Po umyciu i osuszenia narzędzi ogrodniczych, warto sięgnąć po narzędzia szlifierskie, aby pozbyć się wszelkich zadziorów i drzazg z drewnianych powierzchni uchwytów. Tym sposobem możliwe jest wygładzenie oraz wypolerowanie powierzchni drewnianych i metalowych. Wystarczy do tego średnioziarnisty papier ścierny. Po wyszlifowaniu narzędzi, trzeba je oczywiście wytrzeć z powstałego pyłu. Kolejnym etapem jest naostrzenie narzędzi. W przypadku przycinarki przyda się osełka. Pozostałe narzędzia można naostrzyć przy pomocy papieru ściernego i pilnika równiaka.

Należy pamiętać o tym, że samo pozbycie się brudu z powierzchni narzędzi ogrodowych nie zagwarantuje wydłużenia ich żywotności. Konieczne jest pokrywanie ich powierzchni środkiem zapewniającym ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. Oczyszczone, naostrzone i wyszlifowane narzędzia ogrodowe można nasmarować. Dużą popularnością cieszy się uniwersalny preparat wielofunkcyjny WD-40. W ten sposób będą one odpowiednio zabezpieczone przed rdzą i korozją.