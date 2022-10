Jak przeprowadzić testy użyteczności strony?

Nagłówek, czyli nazwa produktu

Jednym z pierwszych elementów, z którym mamy do czynienia jest oczywiście nazwa produktu, czyli nagłówek. Powinna ona na tyle dobrze opisywać dany towar, by można go było odróżnić od innych z tej samej kategorii. Weźmy za przykład nagłówek koszula: “Hugo Boss brązowa lniana z długim rękawem”. Jeśli użyjemy nazwy tylko koszula z długim rękawem lub koszula lniana, to nazwa danego produktu nie będzie oryginalna. Warto więc pamiętać, by wymienić rodzaj produktu, markę i główne cechy, które go wyróżniają.

Dobrze się to sprawdza pod pozycjonowanie podstron pod long taile, czyli szczegółowe zapytania i dotarcie do użytkowników, którzy wiedzą, czego szukają.

Zdjęcia produktów

Zdjęcie dla naszego klienta mówi więcej niż tysiąc słów. Powinniśmy go umieścić w bezpośrednim sąsiedztwie nazwy (poniżej lub obok). Warto pamiętać o tym, by zdjęcia były dobrej jakości, a także, by było ich wiele. Dzięki temu użytkownik będzie miał możliwość dokładnego obejrzenia towaru.

Opis produktu

Opisy produktów pełnią wiele funkcji. Przede wszystkim mają użytkownikowi zapewnić podstawowe informacje o towarze, ale także zachęcić go do zakupu. Warto umieścić w osobnej tabelce szczegółowe dane techniczne, które dla części klientów są niezwykle ważne.

Wysokiej jakości opis wpływa również na lepsze pozycjonowanie danego produktu w wynikach wyszukiwania, a także zmniejsza koszt reklam Google Ads

Cena

Koszt produktu jest równie ważny jak wymienione wcześniej elementy. Koniecznie musimy więc umieścić cenę w pobliżu zdjęcia i nagłówka. Jeśli aktualnie nasz towar jest w promocji, to koniecznie to wyeksponujmy, np. poprzez przekreślenie starej ceny i zapisanie nowej czerwonym kolorem.

Warianty produktu

Jeśli oferowany przez nas produkt występuje w różnych kolorach lub rozmiarach, to warto to to również przedstawić na karcie produktu. Dzięki temu użytkownik będzie mógł jeszcze lepiej dopasować produkt do swoich preferencji. Ciekawym rozwiązaniem jest również dodanie stanów magazynowych. Niska ilość produktu w określonym kolorze może być bowiem istotnym czynnikiem skłaniającym do zakupu.

Warunki dostawy i sposoby płatności

Klienci chętniej podejmują decyzję o zakupie, gdy wszystkie warunki oferty są im znane. Jednym z nich są z całą pewnością kwestię związaną z dostawą i dodatkowymi kosztami. Dla części osób bardzo istotnym czynnikiem przemawiającym za zakupem będzie możliwość zamówienia towaru do paczkomatu.

Inni natomiast, np. osoby pracujące z domu, będą preferować dostawę do drzwi. Nie zapominajmy o kosztach. W niektórych wypadkach cena za dostawę stanowi spory procent całego zamówienia. Dla niektórych klientów istotna będzie informacja o darmowej dostawie po przekroczeniu pewnej kwoty. Będą oni bardziej skłonni do zakupu jeszcze jednego towaru niż zapłacenia za dostawę.

CTA - wezwanie do działania

Jak przekonać użytkownika, by zrobił to, czego od niego oczekujemy? Powiedzmy mu to wprost! Świetnym przykładem są hasła: “dodaj do koszyku, “kup teraz”, “zamów taniej w ciągu godziny”. Tego typu wezwania do działania powinny wyróżniać się na tle całej podstrony. Jeśli masz problem z odpowiednim rozmieszczeniem CTA skorzystaj z pomocy firm, jakie pomagają biznesom online w obszarze analityki internetowej takich jak Conversion.pl.

Recenzje użytkowników

W dalszym ciągu opiera się przy zakupach na opiniach innych osób, nawet jeśli ich nie znamy. Warto umieścić ogólną ocenę produktu jak najwyżej na stronie, a w innej sekcji umieścić komentarze. Może to znacząco wpłynąć na zwiększenie sprzedaży.