Jak przygotować łóżeczko dla noworodka?

Łóżeczko niemowlęce do pokoju dziecka

To oczywiste, że pierwsze tygodnie i miesiące życia maleństwa są ogromnie ważne, gdyż to właśnie w tym okresie kształtują się jego umiejętności psychofizyczne. Z tego względu tak istotną kwestią jest zakup łóżeczka, którego funkcjonalność będzie zapewniać dziecku bezpieczeństwo oraz prawidłowy rozwój. Podstawowym modelem tego typu mebla jest łóżeczko dla dziecka z zabezpieczającą barierką, dzięki której maluch nie wypadnie. Łóżeczka z barierką wyposażone są także w trzystopniową regulacją wysokości dna, która wraz z rozwojem dziecka pozwoli dostosować wysokość szczebelków do aktualnych potrzeb i nabytych umiejętności wstawania. Opuszczając dno mebla uniemożliwiamy dziecku samodzielne wyjście z niego, w sytuacji kiedy maleństwo zacznie się podciągać i wstawać. Pierwszy stopień przystosowany jest dla dziecka leżącego, a także ułatwia rodzicom podnoszenie i odkładanie maluszka. Drugi i trzeci stopień przeznaczony jest dla dziecka siedzącego i doskonalącego technikę wstawania. Tego typu regulacja to bardzo wygodne i funkcjonalne rozwiązanie, dzięki któremu nie musimy kupować nowego łóżeczka, pomimo że nasza pociecha stale rośnie. Niektóre modele łóżeczek można przekształcić w tapczanik z opuszczanym bokiem, który wystarczy starszemu dziecku na naprawdę długo.

Łóżeczko dziecięce na spokojny sen

Wybierając meble do pokoju dziecięcego należy zwrócić uwagę na to, z jakich materiałów są one wykonane. Najlepszym wyborem są łóżeczka najwyższej jakości pomalowane bezpiecznymi, nietoksycznymi farbami. Ponadto bezpieczne meble dziecięce powinny być dobrze wykończone i wyszlifowane, by eliminować ryzyko zadrapania lub utknięcia drzazgi. Z tego względu tak ważne jest wybieranie produktów z certyfikatami i atestami. Oprócz bezpiecznego łóżeczka należy wybrać także wygodny materac, którego budowa będzie korzystna dla rozwijającego się kręgosłupa. Jeśli nie mamy dużo miejsca do przechowywania, warto wybrać model z wbudowaną szufladą, która pomieści niezbędne akcesoria i ubranka maluszka. Dużą popularnością cieszą się także modele łóżeczek z możliwością zainstalowania przewijaka do zmiany pieluszki - takie rozwiązanie będzie oszczędzać przestrzeń w pokoju maleństwa, zapewniając wygodną pozycję dla kręgosłupa rodzica.

Bezpieczne łóżeczko dostawne

Tego typu dylemat jest z pewnością znany wszystkim rodzicom - czy pozwolić dziecku spać w sypialni czy też przyzwyczaić je do spania we własnym łóżeczku? Wydaje się, że łóżeczko dostawne będzie godzić obie te kwestie. Ogromną zaletą łóżeczka dostawnego jest to, że ten model zapewnia maleństwu bliskość rodziców. Dziecko jest na tyle blisko aby poczuć ciepło mamy a jednocześnie posiada własną przestrzeń do spokojnego snu, poza tym rodzice nie muszą się obawiać, że podczas snu mogą je przygnieść. Tego typu rozwiązanie jest idealne także dla karmiącej mamy, która nie musi w nocy wstawać do maleństwa, w tym przypadku wystarczy, że je delikatnie przysunie do siebie. Łóżeczko dostawne jest pierwszym krokiem do przyzwyczajania dziecka do przebywania we własnym łóżku.

Dostawne łóżeczko dla noworodka charakteryzuje lekkość i mobilność. Z łatwością można je ustawiać z dowolnej strony łóżka, zwłaszcza jeśli na standardowe łóżeczko ze szczebelkami nie ma miejsca. Model ten doskonale sprawdzi się także jako łóżeczko turystyczne, idealne na wyjazdy. Największą wadą łóżeczka dostawnego jest to, że maleństwo szybko z niego wyrasta.

Idealne łóżeczko turystyczne

Kiedy stajemy przed wyborem łóżeczka turystycznego stawiamy na model, który zapewni maluchowi maksimum komfortu. Bogata oferta łóżeczek turystycznych dostępna na polskim rynku pozwoli wybrać idealny model, który pozwoli na swobodne podróżowanie z małym dzieckiem. Nie zawsze nasza rodzina posiada komfortowe i bezpieczne miejsce dla spania dla maluszka, tak samo jak nie każda oferta hotelowa proponuje tego typu rozwiązania dlatego zakup łóżeczka turystycznego dla własnego użytku z pewnością okaże się strzałem w dziesiątkę. Posiadając łóżeczko turystyczne zapewniamy maleństwu komfortowe warunku do spania nawet z dala od domu. Łóżeczko turystyczne aby było funkcjonalne powinno się wygodnie składać a po złożeniu zajmować niewiele miejsca. Wypoczywając na łonie natury lub podróżując po krajach tropikalnych warto tego typu łóżeczko wyposażyć w baldachim chroniący maluszka przed ukąszeniami owadów. Szeroki wybór jaki gwarantuje bogata oferta łóżeczek dla noworodka z pewnością sprosta oczekiwaniom przyszłych rodziców.