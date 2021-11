Jak przygotować się do sezonu zimowego?

Odzież zimowa

W trosce o zdrowie, w czasie zimy powinniśmy nosić ciepłą odzież zimową. Nie jest ona przeznaczona tylko i wyłącznie dla osób, które uprawiają sporty zimowe. Bardzo duża grupa ludzi uwielbia, np. biegać o każdej porze roku. Warto wtedy zakładać ciepłą bieliznę termiczną – bluzy oraz spodnie, a także polary, które można dodatkowo założyć pod kurtkę. Świetnie sprawdzają się one podczas niskich temperatur. Do tej grupy zalicza się odzież Reggata, która może pochwalić się bardzo szerokim asortymentem i wyborem.

Odpowiednie na sezon zimowy i naprawdę godne polecenia, na górskie wycieczki, jazdę na nartach lub snowboardzie są, m.in. damskie i męskie bluzy oraz spodnie Brubeck Extreme Wool. Wyróżniają się tym, że materiał, z jakich zostały wyprodukowane, jest bardzo delikatny i miły w dotyku. Ponadto, nie wywołuje żadnych podrażnień. Co ważne, dostępne są w kilku wariantach kolorystycznych.

Ciepłe kurtki

Trudno sobie wyobrazić naszą garderobę zimą bez ciepłej kurtki. Ta pora roku rządzi się swoimi prawami, dlatego warto zainwestować w naprawdę wysokiej jakości kurtkę, która świetnie sprawdzi się w różnych sytuacjach, np. dojazdu do pracy, oczekiwania na przystanku, długiego spaceru, pieszej wycieczki w górach, czy jazdy na nartach.

Najcieplejsze kurtki zimowe damskie to te, które są ocieplane puchem naturalnym lub syntetycznym, a także wyróżniające się wodoodpornością. Takie w swojej kolekcji posiada, m.in. firma Regatta. Wyprodukowano je z miękkich, ale bardzo odpornych materiałów. Chronią przed deszczem, śniegiem i wilgocią. Sprawdzą się do pracy, a także dla młodzieży do szkoły. Ich ogromną zaletą jest to, że te ciepłe kurtki dostępne są w wielu kolorach, posiadają kaptury (część nawet odpinanych) oraz część modeli obszyta jest sztucznym futrem, które idealnie wpisują się w aktualne trendy mody.

Mężczyźni nie muszą się martwić o zimowe kurtki, firma Regatta, Jack Wolfskin oraz COLUMBIA może pochwalić się bardzo bogatą ofertą. W zależności od potrzeb panowie mogą zdecydować się na zakup ciepłych kurtek pikowanych omni-heat, z kapturem lub bez oraz kurtki z wydajną membraną. Wszystkie są solidnie ocieplone, a do ich produkcji wykorzystano materiały najwyższej jakości.

Buty zimowe

Niejedna osoba zdążyła się już przekonać, że nic tak nie wychładza organizmu, jak nieodpowiednie buty, które przemakają pod wpływem wilgoci, dużej ilości śniegu i niskiej temperatury powietrza. Ciepłe buty na zimę to, m.in. te z kolekcji Campus. Wyróżniają się one wysoką trwałością i wytrzymałością. Do ich produkcji wykorzystuje się naturalne licowane skóry.

Obuwie zimowe w pierwszej kolejności musi być wygodne. Na górskie szlaki świetnie sprawdzą się buty trekkingowe. Buty zimowe Campus będą również odpowiednie do codziennego chodzenia. Można przemierzać w nich setki kilometrów i jedno jest pewne – nogi nam w nich nie zmarzną. Warto podkreślić, że na wszystkie obuwie tej firmy, producent daje 2 lata gwarancji.

Bardzo ciekawe, oryginale modele butów zimowych, jednakowo damskich, męskich, dziecięcych w swojej ofercie posiada Regatta. Są bardzo wytrzymałe, z gumowymi podeszwami, które zapewniają doskonałą przyczepność. Do tego są nieprzemakalne i świetnie wpisują się w styl miejski. W obuwiu Regatta zastosowano, technologię wydajności outdoorowej, dlatego bardzo dobrze sprawdzą się nawet w porze deszczowej.

Najlepsza odzież i obuwie uznanych marek

Uzupełniając garderobę o odzież i obuwie zimowe, warto zainwestować i zakupić produkty od sprawdzonych producentów. Liderem w tej dziedzinie jest: Regatta, Jack Wolfskin, COLUMBIA, The North Face oraz Campus. To firmy, które mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem i gwarantują produkty najwyższej jakości. W ich kurtkach, bluzach, polarach i obuwiu nawet najgroźniejsza zima nie będzie nam straszna. Nie daj się zaskoczyć zimie i skompletuj swoją zimową garderobę!

