Jak radzi sobie branża e-commerce w dobie pandemii

Branża e-commerce to jedna z nielicznych które w dobie pandemii szybciej się rozwija. W tym artykule przybliżę moim drogim czytelnikom jak pandemia koronawirusa wpływa na branżę w której sam działam.

Sklepy internetowe w dobie pandemii

Firmy które już istnieją w sieci internetowej i posiadają zarabiające sklepy internetowe, przeżywają obecnie swój złoty okres. Bowiem ruch w sieci wzrósł do znacznie wyższego poziomu niż przed świętami Bożego Narodzenia. Co to oznacza? Oznacza to tyle że dochody miesięczne wypromowanych sklepów internetowych mogą wzrosnąć do nawet 600% w porównaniu do tego samego miesiąca w zeszłym roku. Pandemia szybko się nie skończy, okres wzmożonych zakupów internetowych będzie trwać jeszcze długo.

Przed świętami dochody sklepów internetowych napędzane są przez tych samych użytkowników którzy robią zakupy również w inne miesiące tyle że znacznie rzadziej. Dzisiaj jesteśmy światkami olbrzymiego przyśpieszenia dołączania zwykłych użytkowników sieci do grona tych którzy robią zakupy w sklepach internetowych regularnie. Jesteśmy światkami sytuacji gdzie starsi ludzie masowo dołączają do grona konsumentów e-commerce.

Do tej pory głównym powodem dla którego grupa użytkowników „niekupujących” nie robiła zakupów w sklepach internetowych było ograniczone zaufanie dla transakcji zdalnych. Dzisiaj ogromna liczba tych użytkowników, została niejako zmuszona do robienia zakupów przez internet. Przełamanie się u wielu z nich zaowocuje zaufaniem do tego rodzaju nabywania towarów. Ci użytkownicy zostaną już na rynku e-commerce.

Kolejną grupą są ludzie starsi, którzy dzięki wielu akcjom zostali nauczeni robienia zakupów w sieci. Wielu z nich urzeknie prostota interfejsów, mnogość wyboru produktów oraz niskie ceny, zostaną z e-commerce również po kryzysie.

Źródło: https://www.designcart.pl/

Rozwój e-commerce

Gdy firmy przenoszą się masowo do sieci, a w sieci przybywa co raz więcej klientów następuje czas przyśpieszonego rozwoju. Większa ilość sklepów internetowych powoduje zaostrzenie konkurencji, ta zmusza sprzedawców do osiągania kolejnych „leveli” w jakości obsługi klienta, w funkcjonowaniu samej usługi sprzedażowej. Z drugiej strony zwiększona gwałtowanie ilość użytkowników zachęci kolejne firmy do przeniesienia się do sieci. Mamy do czynienia z zapętlonym efektem domina.

Wpływ branży e-commerce na inne gałęzie gospodarki

Rozwój rynku e-commerce ma oczywiście pozytywny wpływ na inne gałęzie gospodarki. Oczywiście pierwszą grupą jest ta tworząca e-commerce, w tej grupie znajdą się firmy tworzące sklepy internetowe, firmy hostingowe, IT. Kolejną grupą są firmy regulacji prawnych, firmy kurierskie lub nawet te produkujące opakowania.

Czas pokazał że łącze internetowe jest jedną z trwalszych infrastruktur dla gospodarki i firmy powinny działać stacjonarnie oraz wirtualnie. Zakupy robione przez internet są bezpieczne, są bardziej przyjazne dla środowiska niż wizyta w sklepie stacjonarnym do którego dojeżdżamy zazwyczaj samochodem. Mamy w Polsce prawo które chroni konsumentów robiących zakupy przez internet, a obecna sytuacja udowodniła że jesteśmy w pełni dużą część gospodarki oprzeć w nietypowych sytuacja na sieci internetowej.

Źródło: https://www.designcart.pl/aktualnosci/75-tworzenie-sklepu-internetowego-w-dobie-pandemii.html