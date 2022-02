Jak rozpoznać bezpłatny numer do obsługi klienta?

Znalezienie bezpłatnego numeru do obsługi klienta - czy jest to możliwe? Jak się za to zabrać?

Znalezienie numerów telefonu do obsługi klienta nie jest obecnie zbyt czasochłonne, ponieważ można je znaleźć na stronie internetowej danej firmy, instytucji lub organizacji. Podstawą jest jednak znajomość pewnych zasad, które sprawią, że za wykonywane połączenie nie zapłaci się ani jednej złotówki. Nie każdy zwraca na to uwagę, a później pojawiają się duże rachunki za telefon.

Zazwyczaj numery telefoniczne do obsługi klienta rozpoczynają się na: 0-800, 0-801 i 0-804. Firmy mogą je spersonalizować według własnych potrzeb i preferencji, tak aby potencjalni klienci nie mieli żadnych problemów z tym, aby się do nich dodzwonić. Nie da się ukryć, że posiadanie infolinii usprawnia codzienną pracę, gdyż zainteresowani mogą się dodzwonić do działu obsługi klienta i wyjaśnić wszelkie zawiłości oraz znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Bezpłatny numer do obsługi klienta - na co zwracać uwagę?

Szukając bezpłatnego numeru do obsługi klienta warto zwrócić szczególną uwagę na początek takiego numeru. Bezpłatne okaże się połączenie z numerem rozpoczynającym się na 0-800. W dwóch innych przypadkach (0-801 i 0-804) trzeba będzie zapłacić (czasami dość spore pieniądze). Jak widać można się przed tym uchronić, lecz do sprawy należy podejść z odpowiednim zaangażowaniem.

Co najważniejsze bezpłatne jest połączenie wychodzące zarówno z telefonu komórkowego, jak i stacjonarnego. Można je wykonać w dowolnie wybranym momencie (np. w drodze z pracy lub na uczelnię). Jeśli chodzi o koszt połączenia z numerami rozpoczynającymi się od 0-801 i 0-804 jest to uzależnione m.in. od znajdujących się po nich cyfr, ale też od dnia tygodnia i pory dnia. Warto to sobie dokładnie sprawdzić (wykonując np. jedno krótkie połączenie i sprawdzając następnie swój rachunek za telefon). Zwykle w takim przypadku stawka minutowa waha się w granicach od 20 do 50 groszy. Nie są to może duże pieniądze, lecz niekiedy połączenie z infolinią trwa nawet kilkanaście/kilkadziesiąt minut. W innych przypadkach rozmówca płaci wyłącznie za jeden impuls (jedna stawka, niezależnie od długości rozmowy).