Jak rozpoznać dobre sushi?

Surowe przepisy dla surowych produktów

Tam, gdzie spożywa się surowe mięso czy ryby, produkty muszą być świeże i z pewnych źródeł, bo w przeciwnym razie zagrażają nie tylko zatruciem pokarmowym. Surowa ryba z niepewnej hodowli to też niebezpieczeństwo zakażenia pasożytami typu tasiemiec czy przywra wątrobowa lub bakteriami typu Salmonella i Listeria. Sushi bazujące na surowych rybach powinno powstawać z produktów pochodzących od najlepszych certyfikowanych dostawców, których łowiska ryb znajdują się w naturalnych lub jak najbardziej zbliżonych do naturalnych warunkach. Certyfikowany hodowca to też gwarancja, że każda sprzedawana ryba jest badana. W restauracjach trudno jest zweryfikować dostawcę. Jak wtedy możemy ocenić czy potrawa jest dobra?

Dlaczego zatkany nos utrudnia jedzenie sushi?

Poza tym, że katar to uciążliwość sama w sobie, to jeszcze odbiera przyjemność jedzenia. Kubki smakowe rozlokowane w jamie ustnej, gardle czy przełyku to jedno, ale rozpoznanie smaku potraw odbywa się tak naprawdę poprzez połączenie receptorów zmysłu smaku i węchu, a nawet wzroku. Zdaniem naukowców za odczuwanie smaku w 80% lub więcej odpowiada węch, a kubki smakowe zaledwie w 20% lub nawet mniej. Składniki do sushi powinny być świeże i zamawiając posiłek w restauracji czy degustując sushi ze sklepu, jesteśmy w stanie dużo sami zweryfikować. Świeża ryba ma to do siebie, że właściwie nie ma żadnego zapachu. Ten pojawia się właśnie wtedy, gdy produkt przestaje być świeży. Poza węchem możemy też skorzystać z narzędzia w postaci wzroku. Miąższ ryby powinien być półprzezroczysty i błyszczący. Nieświeża ryba może charakteryzować się plamami i być oślizgła w dotyku. Co jeszcze warto wiedzieć o dobrym sushi?

Bez przypraw – bez oszustw

Nie jest niczym nowym, że wielu mniej uczciwych kucharzy przyprawami stara się przykryć to i owo. Sushi powstaje bez nich, dlatego każdy nieświeży składnik natychmiast daje o sobie znać. Ścisła receptura japońska zakłada, że przyprawy są na zewnątrz w postaci sosu sojowego i wasabi, które każdy stosuje wedle uznania. Stosowanie przypraw powinno wzbudzić naszą czujność. O świeżości sushi na pewno chętnie przekonamy się, mogąc obserwować mistrza kuchni w czasie przyrządzania potrawy. Cena też ma znaczenie, bo świeża ryba łowiona w naturalnych zimnych morskich warunkach, od certyfikowanych dostawców swoje kosztuje. Niskie ceny sushi siłą rzeczy przekładają się na słabszą jakość dania. Nasz nos detektywa nie powinien nas jednak zwieść na drogę myślenia, że im droższe sushi, tym lepsze. Nie brakuje miejsc, w których sztucznie podbija się ceny i zwyczajnie jako klienci przepłacamy.