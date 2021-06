Jak schudnąć skutecznie i szybko?

Zmiana nawyków na dobry początek

Coraz częściej mówi się o tym, że nie jest żadną sztuką schudnąć 5 kilogramów w miesiąc dzięki stosowaniu restrykcyjnej diety. Takie działania mogą spowodować nie tylko rozregulowanie całego organizmu, ale również szybki powrót zrzuconych kilogramów i to z niechcianą nawiązką. Sztuką jest za to wprowadzenie do swojego codziennego funkcjonowania zdrowych przyzwyczajeń. Trzymanie ich przez cały rok sprawi, że nasze ciało będzie w doskonałej formie nie tylko przed wyjazdami na wakacje. Dobrym rozwiązaniem na sam początek jest wyjazd na wczasy odchudzające, na których dietetycy oraz trenerzy pomogą w wyrobieniu sobie nowych, zdecydowanie lepszych nawyków.

Posiłki na deficycie

Jak wiele osób wie, to odpowiednia dieta w największym stopniu przyczynia się do utraty wagi. Warto zatem właśnie na niej skupić największą uwagę tuż przed rozpoczęciem wakacji. Do zrzucenia kilku kilogramów potrzebna jest tak zwana redukcja, czyli zmniejszenie liczby dostarczanych każdego dnia kilokalorii. Nie należy jednak robić tego „na oko” lub obcinać je w drastyczny sposób. Podstawą jest obliczenie tak zwanego zapotrzebowania kalorycznego, w czym mogą pomóc specjaliści na wczasach odchudzających. Następnie wystarczy odjąć od nich od 100 do 300 kcal i zgodnie z tym zaplanować dietę na najbliższe tygodnie.

Treningi bez nudy

Ćwiczenia, wbrew temu, co może się niektórym wydawać, wcale nie muszą być przykrym obowiązkiem, który należy odhaczyć na liście działań na dany dzień. Warto zadbać o to, żeby treningi były zróżnicowane i rzeczywiście sprawiały przyjemność. Dzięki temu znacznie łatwiej jest się do nich zmotywować nawet po wymagającym dniu w pracy czy w szkole. Dlatego też dobrym pomysłem jest próbowanie różnych dyscyplin, nie tylko zajęć fitness, ale także pływania czy nawet jazdy konnej. Wiele sposobów na treningi możesz sprawdzić podczas wczasów odchudzających, co jest ich niepodważalną zaletą. To, na co ostatecznie się zdecydujesz, zależy tylko od ciebie!

2 litry wody dziennie

Odchudzanie, również to przedwakacyjne, wymaga kompleksowego podejścia. Dlatego właśnie oprócz zdrowej diety oraz ruchu, należy pamiętać o odpowiednim nawodnieniu organizmu. Woda jest w końcu podstawowym składnikiem całego ciała, dlatego tak ważne jest wypełnianie codzienne zapotrzebowania na nią. Za optymalną ilość uważa się około 1,5 do 2 litrów, jednak liczba ta wzrasta wraz z częstotliwością, długością oraz intensywnością wykonywanych treningów. Trzymanie się tych wartości i częste sięganie po szklankę z wodą sprawia, że organizm ma siły do działania, a to jest najważniejsze w przypadku odchudzania.