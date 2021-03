Jak schudnąć z ud, bioder i pośladków

Czy istnieje zatem jakiś przepis na to, jak schudnąć z ud w miarę krótkim czasie? W niniejszym artykule staramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Aktywność musi iść w parze z dobrym odżywianiem

Podstawowym aspektem żywieniowym, w przypadku chęci zrzucenia nadprogramowych kilogramów, jest dieta. Musi ona być dopasowana indywidualnie pod kątem nie tylko preferencji żywieniowych, ale przede wszystkim w oparciu o wyliczony bilans kaloryczny. Podstawowym sposobem na to jak szybko schudnąć z ud jest zatem trzymanie się restrykcyjnych założeń żywieniowych. Wtedy nasz organizm jest w stanie więcej energii spalać, niż dodatkowo gromadzić w formie tłuszczowej tkanki podskórnej. Wiedzą o tym w szczególności kobiety, których to budowa anatomiczna sprawia, iż tłuszcz gromadzi się najczęściej na brzuchu, udach i ramionach. Jeśli zatem szukamy sposobu na to jak szybko schudnąć z nóg, przede wszystkim zadbajmy o zdrowy jadłospis, dopasowany do zapotrzebowania energetycznego. Wyliczeń możemy dokonać samodzielnie - korzystając z zasobów internetu. Jeśli nie potrafimy tego zrobić, warto poprosić kogoś o pomoc lub udać się do poradni dietetycznej.

Jak schudnąć z nóg bez nadmiernego obciążania stawów?

Drugim ważnym aspektem jest aktywność fizyczna. Niestety nie w każdym przypadku będzie ona możliwa. Wiele osób cierpi na dolegliwości zdrowotne, które uniemożliwiają wykonywanie skomplikowanych ćwiczeń fizycznych. W takiej sytuacji sprawa się nieco utrudnia: ale wciąż nie jest to przeszkodą do tego, jak schudnąć z ud i brzucha, czy z dowolnej części ciała. Można bowiem wykonywać lekkie ćwiczenia kierunkowe, bez konieczności chodzenia na siłownię. Praca z ciężarem własnego ciała i przy użyciu podstawowych technik fitnesowych może przynieść zadowalające efekty w niedługim czasie. Warto jednak pamiętać, że jeśli borykamy się z chorobami, uniemożliwiającymi podjęcie intensywniejszego wysiłku, skonsultujmy nasz stan z lekarzem. Z pewnością doradzi nam, czy nasza kondycja fizyczna pozwala na wykonywanie np. przysiadów czy skłonów. W innym przypadku naszym podstawowym orężem w walce o szczupłe uda będzie dieta.

Jak schudnąć z ud ćwiczenia - czyli sposoby na wyszczuplenie sylwetki

Zanim jednak przejdziemy do kolejnego zagadnienia, warto zatrzymać się przy tej istotnej kwestii. Ćwiczenia fizyczne są drugim najważniejszym, zaraz po diecie, czynnikiem powodującym chudnięcie. Ruszając swoje ciało pocimy się, zwiększamy tętno i zmuszamy organizm do intensywniejszej pracy. Ten, aby mógł nadążyć, musi pozyskiwać energię i ją na bieżąco spalać. Może to robić z zapasów glikogenu, ale gdy on się kończy, wtedy ciało sięga głębiej: po zapasy tłuszczu. Dlatego tak ważne jest regularne, systematyczne uprawianie sportu. Warto, aby ćwiczenia fizyczne polecane na to, jak schudnąć z ud i bioder, były wykonywane przez minimum piętnaście minut. Wtedy można osiągnąć najbardziej wyraźne i stosunkowo szybkie efekty wizualne.

Jak schudnąć z ud i pośladków? Zestaw trzech przykładowych ćwiczeń

Uda są dużymi partiami mięśniowymi, składającymi się z grupy czworogłowej uda oraz mięśnia krawieckiego. To najpotężniejszy i najmocniejszy mięsień w ciele człowieka. Aby go dobrze wyćwiczyć trzeba zatem włożyć znacznie więcej siły, niż np. w rzeźbienie brzucha. Pierwszą propozycją są unosu kolan powyżej linii biodra stojąc, wykonywane na przemian. Najlepiej wykonywać to ćwiczenie przez dwie minuty, później krótka przerwa, i znów to kilkanaście powtórzeń. Ćwiczenie to angażuje wszystkie partie mięśniowe ud, ale także i całe nogi. To ważne, aby nie ograniczać się do samych ud - zadbajmy także o łydki i pośladki. Druga propozycja to przysiady, lub ich wersja zmodyfikowana, przysiady sumo. Te drugie wykonujemy w szerszym rozkroku - jest to rozwiązanie łatwiejsze dla osób początkujących. Liczba powtórzeń zależy od stopnia naszego wytrenowania. Ostatnie ćwiczenie na uda i pośladki to wykroki wykonywane na przemian. To ćwiczenie potrafi być męczące, dlatego należy wykonywać je dokładnie i powoli.

Jak schudnąć z ud bez ćwiczeń? To możliwe dzięki aktywności spontanicznej

Choć ćwiczenia fizyczne w połączeniu z restrykcyjną dietą są najlepszym rozwiązaniem, wykazującym się największą skutecznością w redukcji tkanki tłuszczowej, to nie jest to jedyny sposób. Inną możliwością jest aktywność spontaniczna - czyli rezygnacja z tzw. wygodnickiego trybu życia, na rzecz większej ilości ruchu. Jak to może wyglądać w praktyce? Zamiast korzystać z windy, wybierajmy zawsze schody. Zrezygnujmy z dojeżdżania do pracy autem - wybierzmy się na kilkudziesięciominutowy spacer bądź odkurzmy stary rower. Zamiast jechać do sklepu samochodem, wybierzmy się do niego pieszo. Przykładów spontanicznej aktywności jest wiele: to nawet spacerowanie po mieszkaniu, podciąganie się na drążku, czy rozciąganie się w wolnym czasie.