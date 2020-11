Jak skutecznie promować biznes w sieci?

Skuteczna promocja biznesu zaczyna się od strony internetowej

To ona jest wizytówką każdej firmy i pierwsze kilka sekund na niej spędzonych decyduje o tym, czy użytkownik pozostanie dłużej, czy też kliknie na krzyżyk. W przypadku strony internetowej znaczenie ma nie tylko jej design, ale również:

szybkość ładowania - jesteśmy niecierpliwi i strony, które się długo ładują, szybko są zamykane,

pozycjonowanie strony internetowej od momentu jej stworzenia,

marketing treści - wysokiej jakości treści na stronie, na blogu, przydatne z punktu widzenia użytkownika, odpowiadające na jego pytania, eksperckie przyciągają i są polecane, link do strony trafia na inne portale,

linkowanie wewnętrzne.

Dobrze wykonana strona internetowa, z intuicyjną nawigacją, dopracowaną treścią to podstawa sukcesu w internecie.

Działania poza stroną - linki z zewnątrz

Istotne znaczenie mają również działania poza stroną, a w głównej mierze chodzi o linki, które do niej prowadzą. Oczywiście sztuczne wstawianie linków na forach może doprowadzić do zablokowania użytkownika i nie pozostawi dobrego wrażenia. Lepszą opcją są artykuły sponsorowane. Ich koszt zależy od portalu, na którym będą umieszczane. Im popularniejszy, tym wpis droższy. Opcją są mniejsze lokalne portale, czy początkujące sklepy internetowe albo blogerzy. Warto nawiązywać kontakty z innymi, ale oczywiście należy brać pod uwagę tematykę danego portalu. Jeśli ktoś ma bloga kulinarnego, a umieścisz wpis o męskich ubraniach roboczych, to nijak ma się to do siebie. Tematyka musi być zbliżona. I oczywiście znaczenie ma sam tekst, który powinien powstać w oparciu o interesujące z punktu użytkownika źródła.

Social Media

Portale społecznościowe mają ogromną moc. I Ty możesz z niej skorzystać do promocji biznesu. Korzystając z Instagrama, Facebooka czy LinkedIna dzielisz się nowościami, ciekawymi artykułami, doniesieniami z branży. Masz stały kontakt z odbiorcami, dowiadujesz się więcej na ich temat, poznajesz ich potrzeby, możesz bardziej dopasować się do ich oczekiwań. A dzięki stałemu kontaktowi, na bieżąco odpowiadasz na pytania. Firma staje się bliższa odbiorcom, a to bardziej z nią łączy.

Wizytówka w Google

Nie jest to nic skomplikowanego, a w dużym stopniu może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania firmą. Wizytówka zawiera takie informacje jak: lokalizacja, strona www, telefon, opinie, godziny otwarcia. I co ważne opcja wyznacz trasę, dzięki czemu potencjalny klient dotrze wprost pod drzwi Twojej firmy.

Płatne reklamy Google

Google Ads to jeden z szybszych sposobów na wysoką pozycję w wyszukiwarce, ale nie tylko, bo to wiele możliwości promocji biznesu w sieci do wyboru. Google jest najpopularniejszą wyszukiwarką w Polsce i na świecie. Miliony Polaków każdego miesiąca poszukuje produktów, usług, miejsc i innych rzeczy właśnie w Google. I wcale nie trzeba mieć dużego budżetu, by promować swoją firmę korzystając z Google Ads.

Jak to działa?

Google Ads promuje firmy w wyszukiwarce, na YouTube oraz na stronach partnerów. Przedsiębiorca wybiera cel kampanii. Może nim być zwiększenie ruchu na stronie bądź też większa liczba telefonów. Określasz budżet, a w trakcie kampanii możesz wstrzymać i uruchamiać reklamy. Będzie ona wyświetlana w zależności od Twojego wyboru w danym obszarze na przykład w mieście czy województwie bądź też będzie miała zasięg ogólnopolski. Popularną forma reklamy jest PPC, czyli płatność za kliknięcie. Płacisz tylko wtedy, gdy użytkownik podjął działanie, np. kliknął w reklamę bądź obejrzał wideo. To, co jest wygodne i korzystne w reklamach Google Ads, to tak naprawdę brak wymagań określonego budżetu i brak umowy okresowej. Przy małych nakładach możesz zacząć korzystać z Google Ads, a w dowolnym momencie wstrzymać reklamę.

Nienachalna promocja

Z pewnością masz tak czasem, że niechciana reklama zasłania istotną zawartość strony albo pojawia się migająca, która nie pozwala się skupić. Skuteczna promocja biznesu to bazowanie na nienachalnej reklamie, takiej która pozwala na budowanie pozytywnego wizerunki marki. Często lepiej robić to powoli, ale po spokojnym przemyśleniu każdego kroku niż na szybko bez analizy. W przypadku sklepów internetowych dobrą opcją jest remarketing, ale tu należy uważać właśnie na te niechciane, prześladujące użytkowników reklamy. Dzięki ich właściwemu ustawieniu możesz zyskać dużego sojusznika.

Każdy biznes wymaga promocji, bo nawet najlepszy towar nie sprzeda się sam. I nawet, jeśli nie narzekasz na brak klientów, to możesz mieć ich więcej.