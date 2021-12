Jak sport wpływa na zdrowie

Kontrola wagi

Z problemem otyłości borykają się miliony ludzi na całym świecie. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z tą chorobą zmaga się już ponad 800 milionów osób, a ich liczba rośnie z roku na rok. Groźna przypadłość nadwagi i otyłości dotyka osoby w każdym wieku, we wszystkich grupach społecznych, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających. Otyłość zwiększa ryzyko nadciśnienia i chorób serca. Jednym z najlepszych sposobów na pozbycie się otyłości jest uprawianie sportu. Dlaczego sport jest ważny w problemach z nadwagą? Aktywność fizyczna pomaga kontrolować wagę.

Większość sportów to intensywna aktywność fizyczna, która szybko i efektywnie spala dodatkowe kalorie. Uprawianie sportu to świetny sposób na zrzucenie zbędnych kilogramów i uzyskanie idealnej sylwetki. Uprawianie sportu, przy jednoczesnym zarządzaniu odpowiednim planem diety, może okazać się znacznie bardziej efektywne niż cokolwiek innego. Otyłość jest spowodowana dodatkowym tłuszczem obecnym w Twoim ciele. Tę zbędną tkankę tłuszczową można spalić poprzez różnego rodzaju ćwiczenia. Na początku ciężko jest się zmusić i przekonać do rozpoczęcia aktywności fizycznej, jednak jeśli już zdecydujesz się na uprawianie sportu, efekty przyjdą już po kilku dniach!

Niższe ciśnienie

Na pytanie czy sport to zdrowie na pewno twierdząco odpowiedzą osoby, które cierpią lub cierpiały na problemy z nadciśnieniem. Nadciśnienie lub wysokie ciśnienie krwi to poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi ze wszystkich stron świata. Nadciśnienie może spowodować udar lub inne poważne choroby. Regularna aktywność fizyczna i ćwiczenia pomagają utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Sport zapewnia Ci wszystkie potrzebne ćwiczenia jak rozciąganie i bieganie. Tak więc uprawianie sportu może być świetnym sposobem na walkę z nadciśnieniem. Większość ekspertów w dziedzinie zdrowia zaleca osobom cierpiącym na nadciśnienie regularne ćwiczenia. Sport to najlepsza forma treningu fizycznego, która jest zarówno interesująca, jak i ekscytująca. Stwierdzono, że osoby regularnie uprawiające sport utrzymują normalne ciśnienie krwi w porównaniu z osobami, które tego nie robią.

Niższy poziom cholesterolu

Dlaczego sport jest ważny, często dowiadują się osoby z dużym poziomem cholesterolu we krwi. Uprawianie sportu pomaga kontrolować ten czynnik. Ćwiczenia ułatwiają utrzymać niższy poziom cholesterolu. Na podstawie wielu rodzajów badań udowodniono, że osoby, które są aktywne fizycznie, mają niższy poziom cholesterolu w porównaniu z osobami prowadzącymi siedzący tryb życia. Aktywność fizyczna jest bardzo ważna dla utrzymania niskiego poziomu cholesterolu. Czołowi sportowcy, tacy jak Cristiano Ronaldo, Lebron James, czy Robert Lewandowski mają zdumiewająco niski poziom cholesterolu nawet po trzydziestym roku życia!

Lepsze krążenie krwi

Krążenie krwi zaczyna się poprawiać, gdy uprawiasz sport. Dzięki bieganiu czy innym aktywnościom fizycznym organizm pozostaje dobrze dotleniony. Dzięki temu pozostajesz zdrowszy i bardziej aktywny. Bycie aktywnym może również zwiększyć liczbę hemoglobiny i objętość krwi. Kiedy uprawiasz sport, serce zaczyna bić szybciej, a mięśnie tego organu są dodatkowo obciążone. To obciążenie wzmacnia mięśnie sercowe, co poprawia ogólny przepływ krwi. Regularne ćwiczenia aerobowe w zdrowy sposób zwiększają gęstość naczyń włosowatych pracujących mięśni. Aerobik zwiększa również liczbę mitochondriów we włóknach pracujących mięśni. Twoje serce zaczyna lepiej funkcjonować, co skutkuje lepszą szybkością pompowania krwi. Ogólny wynik jest taki, że możesz ćwiczyć ciężej przy mniejszym stresie.

Silniejsza odporność

W dzisiejszych czasach nęka nas coraz więcej chorób cywilizacyjnych. Na świecie z roku na rok populacja się powiększa, a ludzie często podróżują w celach rekreacyjnych lub biznesowych. To sprawia, że nasz układ odpornościowy musi sobie radzić z wieloma nieprzyjaznymi czynnikami, w tym przede wszystkim bakteriami i wirusami. Regularne ćwiczenia wzmacniają układ odpornościowy. Twoje ciało staje się odporne na wiele chorób. Ćwiczenia znacznie zwiększają szybkość przepływu białych krwinek. Gdy się pocisz podczas uprawiania sportu, toksyny są usuwane z organizmu. Wzrost temperatury ciała zmniejsza również szanse na rozwój bakterii. Czy sport to zdrowie, to temat, który powinien być często poruszany wśród osób, które przez dłuższy czas w ciągu dnia przebywają w towarzystwie innych ludzi.

Trening mięśni

Sport to najlepszy sposób na prawidłowy trening mięśni. Aktywność fizyczna jest przyjemna i nie jest zbytnio uciążliwa. Jednocześnie sprawia, że nasze mięśnie stają się mocniejsze. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy regularnie uprawiasz aktywne sporty, takie jak piłka nożna, koszykówka, tenis lub siatkówka. Uprawiając sport, trenujesz je. Nazywa się to fachowo programowaniem nerwowo-mięśniowym. Gdy uprawiasz sport, Twoje mięśnie stają się coraz silniejsze. Zyskujesz jednocześnie beztłuszczową masę mięśniową i spalasz zbędny tłuszcz. Jeśli chcesz idealnie szczupłego ciała, z sześciopakiem na brzuchu, sport może okazać się bardziej pomocny niż popularna w wielu krajach siłownia. Aby uzyskać mocne mięśnie, musisz preferować różne rodzaje sportów, które angażują ruch większości Twoich grup mięśniowych. Sylwetka topowych sportowców jest inspiracją dla wielu osób, które zaczynają uprawiać daną dyscyplinę sportową.

Mocniejsze kości

Uprawianie sportu wzmacnia nie tylko mięśnie, ale także kości. Podczas aktywności fizycznej obciążasz kości ruchami o dużej mocy i sile. To z kolei zwiększa gęstość kości, co skutkuje ich wzmocnieniem. Na przykład, w przeciwieństwie do normalnego chodzenia, bieganie powoduje dodatkowe obciążenie mięśni i kości. Aby wytrzymać to zwiększone obciążenie, kości dostosowują się i stają się gęstsze. Wraz z wiekiem nasza gęstość kości stale się zmniejsza. Uprawianie sportu może być najłatwiejszym sposobem na utrzymanie dobrej gęstości kości i pozostanie silnym wraz z wiekiem. Dlaczego sport jest ważny, często podkreślają osoby cierpiące na osteoporozę. Jest to stan chorobowy charakteryzujący się niską masą kostną i postępującym jej ubytkiem oraz osłabieniem struktury przestrzennej kości. Umiarkowany, regularny wysiłek fizyczny pomaga, gdy już zachorowałeś. Warto jednak zaznaczyć, że podczas uprawiania sportu ważna jest również odpowiednia dieta bogata w witaminy i składniki mineralne.

Silniejszy umysł

Sport wnosi do Twojego życia pozytywne nastawienie. Sprawia, że Twój umysł jest wypoczęty i silniejszy. Sport jest formą zabawy i znakomicie odświeża umysł. Dzięki aktywności fizycznej przestajemy myśleć o codziennych problemach. Bycie coraz lepszym w danej dyscyplinie sportowej sprawia, że nasze poczucie automatycznie jest lepsze, a osiąganie nawet drobnych sukcesów zwiększa poczucie własnej wartości. Uprawianie sportów zespołowych zwiększa również Twoje umiejętności tworzenia strategii. Poprzez sport uczysz się szybko i instynktownie podejmować decyzje. Ta umiejętność ma duże zastosowanie w życiu codziennym. Sport uczy także zachowania spokoju i kontrolowania umysłu. Sport uczy podejmowania decyzji w sytuacjach wysokiego stresu lub paniki.