Jak stworzyć biznesowy look w kilku krokach?

Biurowy dress code – o czym należy pamiętać?

Kompletując ubiór do biura, przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że w pracy obowiązują pewne standardy. Co prawa współcześnie coraz więcej firm, chcąc stworzyć w swojej siedzibie nieco luźniejszą atmosferę, kusi potencjalnych pracowników „brakiem dress code’u”, jednak nie oznacza to, że w biurze panuje pełna samowolka.

Istnieje umowny zbiór mniej i bardziej oficjalnych zakazów i nakazów. W przypadku kobiet mówimy przede wszystkim o długości spódniczek i sukienek, które powinny sięgać do kolan, a przynajmniej mieć długość midi. W miejscu pracy niepożądane są również odkryte ramiona i zbyt duże dekolty.

Co do kolorystyk – generalnie przyjmuje się, że w biurze najlepiej sprawdzają się granaty i szarości, czerń czy beże. Tu jednak wiele zależy od standardów panujących w firmie i charakterystyki branży – ostatnio coraz więcej firm dopuszcza większą różnorodność kolorystyczną.

Butik odzieżowy Fasardi – jak skompletować biznesowy look?

Jeżeli zamierzasz stworzyć biznesową stylizację, dobrym rozwiązaniem będzie skompletowanie całego ubioru w jednym sklepie. Daje to większe nadzieje, że poszczególne ubrania będą do siebie dobrze pasowały. Przykładem takiego sklepu może być butik odzieżowy Fasardi, w którym znajdziesz spódnice, spodnie, koszule czy marynarki.

Jak stworzyć biznesowy look? Pamiętaj, że pracując w kancelarii, branży finansowej czy po prostu zajmując kierownicze stanowisko, powinnaś ubierać się tak, by strój odzwierciedlał Twoje kompetencje i profesjonalizm. Na co w takim razie postawić?

Spódnica – jeśli chodzi o spódnicę, najlepiej sprawdzą się ołówkowe lub delikatnie rozkloszowane spódnice o długości midi.

Alternatywą dla spódnicy mogą być eleganckie spodnie – szare, czarne lub w modną w ostatnich sezonach kratę.

Do spódnicy lub spodni wybierz koszulę . Znakomicie sprawdzają się koszule satynowe lub bawełniane, nieco kontrastujące z dołem ubioru.

Z pewnością warto postawić na marynarkę ! Jest ona o tyle komfortowa, że może być nie tylko szara czy czarna, ale także granatowa czy bordowa. Obecnie chętnie wybierane są marynarki oversize’owe, mające nieco casualowy charakter lub dopasowane marynarki w komplecie ze spodniami w formie kombinezonu .

Wbrew pozorom, skompletowanie biznesowej stylizacji wcale nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Najważniejsze to znaleźć sklep oferujący modne, wygodne i wysokojakościowe ubrania. Przykładem może być wspomniany wcześniej butik odzieżowy Fasardi – zapoznaj się z jego ofertą i wybierz modne żakiety i marynarki na stronie https://www.fasardi.com/marynarki-k.html.