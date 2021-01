Jak szkolić pracowników firm w Lublinie?

Kompetencje miękkie są coraz ważniejsze. 87 proc. firm doświadcza braków w miękkich umiejętnościach pracowników lub oczekuje problemów z ich brakiem w ciągu najbliższych lat - podaje na swoich stronach firma Delta Training. Natomiast badania przeprowadzone przez ekonomistów z Uniwersytetu Massachusetts dowiodły, że 86 procent pracodawców miękkie umiejętności uważa za jedne z najważniejszych kryteriów branych pod uwagę przy zatrudnianiu nowych pracowników – relacjonuje „Chicago Tribune”.

Kompetencje miękkie kluczowe po pandemii

Kompetencje miękkie sprawiają, że pracownicy są dobrze przygotowani do szybko zmieniającego się krajobrazu zatrudnienia, zwłaszcza w czasach po pandemicznych, w których dostosowanie się do nowych warunków, technologii i środowiska ma kluczowe znaczenie.

W Wielkiej Brytanii przeprowadzono badanie ankietowe wśród 198 pracodawców. Okazało się, że bardziej cenią absolwentów, którzy potrafią się dobrze komunikować, pracować zespołowo, są pewni siebie i analityczni, niż tych posiadających głęboką wiedzę techniczną. To duża zmiana, która dokonała się raptem w ciągu dwóch lat. Dotychczas brytyjscy pracodawcy uważali, że najważniejsza jest wiedza techniczna.

Dobre firmy szkoleniowe w Lublinie

Jednak wybór odpowiedniej firmy szkoleniowej nie jest prosty. Rynek szkoleniowy jest konkurencyjny. Nie tylko w Lublinie. Łatwo się naciąć. Dlatego wybierając firmę szkoleniową do współpracy unikaj takich, które swoje rozwiązania opierają wyłącznie na doświadczeniach pojedynczych osób: trenerach, czy menedżerach. Lepiej zdecydować się na firmę, która projektuje swoje szkolenia i warsztaty w oparciu o rzetelne, potwierdzone w wielu eksperymentach wyniki badań i jednocześnie zweryfikowane w praktyce biznesowej, w codziennym życiu zawodowym. – Takie podejście daje gwarancję, że różne formaty i narzędzia szkoleniowe zadziałają niezależnie od branży. Mamy nad tym kontrolę, bo wiemy jakie mechanizmy psychologiczne stoją za poszczególnymi technikami. Epidemia tego nie zmieniła. Zgodnie z taką filozofią działamy również online – mówi Piotr Juszczak, sam z wykształcenia psycholog społeczny i partner w firmie szkoleniowej Delta Training, która funkcjonuje na rynku nieprzerwanie od ponad 10 lat. – Oczywiście, w związku z tym, że specjalizujemy się w szkoleniach biznesowych szytych na miarę dla firm, to wszystkie ćwiczenia i kejsy dopasowujemy do świata biznesowego klienta. Poznajemy język, produkty i usługi. Chcemy jak najlepiej zrozumieć biznes naszego klienta, jego potrzeby. Takie podejście zwiększa efektywność i skuteczność szkolenia. Pomaga osiągnąć cele szkoleniowe – dodaje Juszczak z Delta Training.

Szkolenia sprzedażowe w Lublinie

Chcąc wzmocnić dział handlowy, siły sprzedaży, szefowie powinni dobrze przygotować zespół do udziału w szkoleniu, czyli precyzyjnie określić potrzeby biznesowe, szkoleniowe. Jedno z drugim musi być ściśle powiązane. Ważna jest zatem odpowiedź na pytanie, jakie cele biznesowe mamy osiągnąć i jakie umiejętności, wiedza, postawy są potrzebne do ich realizacji. Wybierając firmę szkoleniową, menedżer sprzedaży i HR, powinni zwrócić uwagę, czy firma dopasuje szkolenie do organizacji. Szkolenie musi być dostosowane do firmy, odzwierciedlać realne sytuacje, z którymi mają do czynienia na co dzień sprzedawcy. Na szkoleniu powinny być wykorzystywane produkty, czy usługi oferowane przez firmę, a nie uniwersalne ćwiczenia. Dorośli uczą się przez działanie, więc najlepsze szkolenie sprzedażowe musi być wysoce interaktywne. Niezależnie od tego, czy toczy się na sali szkoleniowej, czy też jest prowadzone online.

Know-how firmy szkoleniowej

Firm szkoleniowych jest wiele. Mechanizmy psychologiczne są uniwersalne. Działają tak samo niezależnie od firmy i branży. Dlatego wybierając firmę szkoleniową, zwróć uwagę na czym opiera ona swoje know-how. Dobrze by była to rzetelna wiedza, potwierdzona wieloma badaniami, jak szczepionka. Firma Delta Training prowadzi nie tylko szkolenia sprzedażowe, ale również szkolenia menedżerskie, szkolenia z rozwoju osobistego, szkolenia z pracy zespołowej, kreatywności. Specjalizuje się w szkoleniach zamkniętych. Delta Training prowadzi też szkolenia dofinansowane z KFS. Warto sięgnąć nawet po 80 proc. dofinansowania. Wydzielony w strukturach Delta Training zespół odpowiada za wspieranie procesów rekrutacyjnych poprzez Assessment Center i diagnozę służącą rozwojowi pracowników: Development Center oraz ocenę 360 stopni. Warto zadbać o swoich pracowników, a tym samym rozwój całej firmy. W końcu firma, to ludzie.