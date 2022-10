Jak torby z nadrukiem pozwalają zwiększyć sprzedaż?

Zwiększenie sprzedaży i równoczesne zwiększanie rozpoznawalności firmy jest świetnym sposobem na osiągnięcie szybszego zwrotu. Poniżej wyjaśnimy Państwu, w jaki sposób zaimplementowanie bawełnianych toreb z nadrukami może przyczynić się do zwiększenia popularności Waszej marki.

Zacznijmy od tego, czym jest lejek sprzedażowy

Zanim omówimy to, z jakiego powodu torby są dobrym dodatkiem do kampanii reklamowej, zwrócimy uwagę na znaczenie lejka marketingowego. Najczęściej lejek składa się z pięciu etapów, których realizacja ma przeprowadzić klienta od zapoznania się z Państwa firmą po wzbudzenie zainteresowania produktem, a na końcu zakup. Najwęższa, czyli ostatnia część lejka marketingowego opiera się z kolei na budowaniu zaufania między firmą i klientem. Jest to niezwykle ważny etap, ponieważ z reguły klient, który zaufa produktom lub usłudze danej firmy generuje większe zwroty niż nowo pozyskany kupiec.

Lejek marketingowy to nazwa, która odzwierciedla wygląd prowadzonej kampanii marketingowej. Na samym początku, gdy reklamujemy produkt mamy do czynienia z największą liczbą klientów. Z czasem zainteresowani odpadają i lejek się zawęża, ponieważ o wiele łatwiej jest zwrócić uwagę na jakiś produkt, aniżeli doprowadzić do jego sprzedaży, a następnie nawiązać ponowny kontakt z klientem.

Spraw, aby lejek marketingowy działał na korzyść Twojej firmy

Lejek reklamowy podpowiada nam, że zwiększymy swoje szanse na sprzedaż produktu, jeżeli dostarczymy klientowi to, czego w danym momencie potrzebuje. Na początku istotnym jest, aby skupić się na zwróceniu uwagi jak największej liczby klientów na nasz produkt. W ten sposób zwiększymy szansę na to, że więcej osób przejdzie do kolejnego etapu lejka marketingowego.

Budowanie lejka marketingowego - pięć etapów

Poniżej postaramy się treściwie i w dużym skrócie pokazać Państwu, w jaki sposób można zinterpretować poszczególne etapy lejka.

1. Zdobywanie uwagi potencjalnego klienta

Pierwszym i najważniejszym etapem jest przyciągnięcie uwagi klienta. Od tego zaczyna się każda kampania reklamowa. Koniec końców bez klientów, którzy mogliby potencjalnie kupić produkt, nie mamy komu składać ofert. Reklama może składać się z lokowania telewizyjnego, radiowego, internetowego. Wszystko zależy od potrzeb Twojej firmy. Mimo wszystko dziś najpopularniejszym wyborem będzie internet.

Aby zaprojektować dobrą reklamę, która odpowie na potrzeby klienta, musimy określić jaka grupa osób chętnie kupi nasz produkt lub usługę. Następnie skupiamy się na tym, aby hasła reklamowe odpowiadały grupom wiekowym, które są naszym targetem reklamowym.

2. Wzbudzenie zainteresowania klienta/klient zastanawia się nad podjęciem współpracy z reklamowaną firmą

Na drugim etapie lejka marketingowego klient zastanawia się nad tym, czy produkt zawarty w reklamie leży w polu jego zainteresowań. Jeżeli wzbudzimy uwagę odpowiedniej osoby, istnieje duża szansa na to, że klient przejdzie do następnego etapu lejka marketingowego. Jednak, aby to się stało, musimy wymienić wszystkie zalety reklamowanych przez nas produktów i przekonać przyszłego kupującego, że produkt spełnia jego oczekiwania. Najłatwiej spełnić ten warunek, jeżeli zaproponujemy klientowi produkt rozwiązujący pewien problem. Na tym etapie klient zwróci również uwagę na cenę produktu i prawdopodobnie porówna go z konkurencją.

3. Chęć zakupu/pożądanie

W następnym etapie mamy za zadanie wzbudzić reklamą pożądanie u klienta. Etap ten może być niezwykle skomplikowany. Im droższy produkt, tym dłużej klient będzie się zastanawiał nad ulokowaniem swoich pieniędzy. Niewielkie gadżety sprzedaje się inaczej od drogiego sprzętu. Na przykład, kiedy zareklamujemy komputer do gier składający się z najnowszych części dostępnych na rynku, będziemy mieli do czynienia z maszyną wartą ponad 15 000 złotych.



W przypadku reklamy drogiego urządzenia powinniśmy ułatwić klientowi przejście przez trzeci etap lejka marketingowego, ponieważ może się on dłużyć. W tym celu warto zaoferować przyszłemu nabywcy jak najwięcej materiału edukacyjnego. Opiszmy pokrótce specyfikacje wszystkich części komputerowych i zwróćmy uwagę na to, do czego są zdolne.



Gdy przyjdzie zapłacić dużo pieniędzy, klient postara się wybrać jak najlepszy produkt po jak najniższej cenie.

4. Etap sprzedaży

Jeżeli klient dotarł do tego etapu lejka marketingowego, prawdopodobnie dokonał już decyzji. Powinniśmy teraz zwrócić uwagę na to, aby ułatwić mu sfinalizowanie transakcji. Warto mieć do dyspozycji dedykowaną metodę kontaktową. Czasami klient będzie potrzebował, aby ktoś utwierdził go w tym, że jego decyzja jest dobra. Jeżeli nabywca będzie potrzebował porady, powinniśmy stworzyć możliwość kontaktu, dzięki której ją uzyska.

5. Budowanie zaufania wśród klientów

Nawet jeżeli doszło do transakcji, nie oznacza to wcale, że zakończyliśmy proces lejka marketingowego. Dobra kampania marketingowa powinna równocześnie skupiać się na pozyskiwaniu nowych klientów, jak i starać się o budowanie zaufania wśród starych klientów. Statystyki pokazują, że zadowolony klient zostawi w Państwa firmie znacznie więcej pieniędzy od nowego, jeszcze nie do końca zdecydowanego nabywcy.

Jeżeli transakcja przebiegała bez problemu, a konsument jest zadowolony z zakupionego produktu, istnieje całkiem spora szansa na to, że w przyszłości ponownie skorzysta z usług firmy. Warto zadbać o to, aby wywierać jak najlepsze wrażenie, a następnie co jakiś czas przypomnieć klientowi o swoich ofertach. Możemy to zrobić na przykład za pomocą dwóch sposobów kontaktowych. Zazwyczaj klienci zostawiają podczas zakupu numer telefonu lub adres e-mail.

Pamiętajmy o tym, że to właśnie baza stałych klientów jest prawdziwą ostoją firmy!

Dlaczego warto zaoferować klientom torby z nadrukiem podczas tworzenia kampanii marketingowej?

Torby ekologiczne to doskonały sposób na to, aby przekonać do siebie klientów. Ekologia jest dzisiaj topowym tematem w Europie i Ameryce. Wiele osób docenia firmy, które starają się dbać o środowisko. Ponadto, gdy zaoferujemy potencjalnemu klientowi upominek, będzie on do nas pozytywnie nastawiony.



Kiedy umieścimy na torbie estetyczną grafikę naszej firmy z logotypem, będzie mu ona przypominała o tym, od kogo dostał swój praktyczny upominek. Jeżeli na drodze lejka marketingowego zadbamy o to, aby klient był zadowolony z obsługi klienta, z całą pewnością zaskarbimy sobie jego wdzięczność. Dzięki temu przeprowadzenie piątego etapu lejka stanie się znacznie prostsze.

Bawełniana torba to nietypowy upominek, który zapadnie klientowi w pamięć

Bawełniana torba jest dobrym przykładem praktycznego upominku, który zapada w pamięć. Niektóre firmy mają tendencję do tego, aby obdarowywać konsumentów długopisami lub ołówkami. Tymczasem większość z nas zapisuje wszystko za pośrednictwem telefonów i komputerów. Praktyczna torba, z której klient może faktycznie skorzystać podczas rutynowych zakupów, sprawi, że Twoja firma zapadnie mu w pamięć!