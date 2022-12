Jak tworzy się aplikacje dedykowane? Oto najważniejsze informacje!

Aplikacje dedykowane zgodne z indywidualnymi potrzebami

Istotą dedykowanej aplikacji internetowej jest dostosowanie jej do potrzeb indywidualnych danej firmy. To właśnie personalizacja narzędzia odgrywa tutaj kluczową rolę. Można przyrównać ją do garnituru skrojonego idealnie na miarę, tworzonego na specjalne zamówienie.

Pierwszym etapem tworzenia oprogramowania jest poznanie potrzeb klienta przez firmę tworzącą tego typu rozwiązania. Jedną z nich jest Gloo, software house oferujący wszelkiego typu aplikacje dedykowane – https://gloo.pl/oferta-gloo/aplikacje-dedykowane/.

Warto poświęcić czas na rozmowy i poznawanie oczekiwań, a także audyt mający na celu poznanie zasad funkcjonowania danej firmy. Na podstawie analiz i dyskusji wyznacza się grupę docelową, funkcje aplikacji, pożądany sposób działania i wiele innych, równie istotnych czynników. Na tym etapie określa się, czy będzie to dedykowana aplikacja mobilna czy desktopowa, a może połączenie obu.

Plan działania i organizacja

Kolejny krok to planowanie działań. W tym miejscu software house tworzy listę specjalistów niezbędnych do zrealizowania projektu. Określa się kolejne kroki, które trzeba podjąć, aby przygotować dedykowaną aplikację dla klienta. W tym momencie możliwe jest już szacunkowe określenie czasu niezbędnego do zrealizowania projektu.

Design dedykowanej aplikacji mobilnej

Dobre aplikacje mobilne to takie, które łączą wysoką funkcjonalność z ciekawą estetyką. Dlatego przed rozpoczęciem programowania projektant pracuje nad designem. Po stworzeniu projektu prezentuje się go klientowi. To czas na wprowadzenie ewentualnych modyfikacji. Po akceptacji projektu specjaliści przechodzą do tworzenia aplikacji, czyli programowania.

Etap programowania

To najdłuższy i tak naprawdę najważniejszy etap tworzenia dedykowanych aplikacji internetowych. Do działania przystępują specjaliści z obszarów BackEnd i FrontEnd. Tworzą kody, odpowiedzialne za wprowadzenie odpowiednich funkcjonalności i poprawne działanie aplikacji. Od poprawności wykonania prac na tym etapie zależy późniejszy komfort korzystania z aplikacji oraz jej odbiór w oczach użytkownika.

Aplikacje dedykowane na etapie testowania

Szanujący się software house nie odda produktu przed jego przetestowaniem. Konieczne jest skontrolowanie działania poszczególnych funkcjonalności. Testowanie to również analiza zgodności aplikacji z postawionymi na wstępie celami jej funkcjonowania.

Testy przeprowadzają eksperci doświadczeni w użytkowaniu i tworzeniu aplikacji danego typu. W przypadku wykrycia błędów, aplikacja zostanie zmodyfikowana. Pozytywne przejście testów oznacza możliwość wdrożenia aplikacji.

Wdrożenie i monitoring

Sprawna aplikacja dedykowana może zostać wdrożona poprzez wprowadzenie jej do systemu firmowego. Ważnym etapem jest też zapoznanie z nią zespołu, któremu przyjdzie obsługiwać oprogramowanie na co dzień. Profesjonalny software house prowadzi też monitoring działania dedykowanych aplikacji internetowych, a także służy wsparciem w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów.

Aplikacje dedykowane to dzisiaj rozwiązania wdrażane przez coraz więcej firm. Ułatwiają funkcjonowanie przedsiębiorstw, a także usprawniają obsługę klientów. Jednak aby rzeczywiście dawały takie korzyści, wymagana jest profesjonalna realizacja projektu. Taką zapewnia np. Gloo.pl.