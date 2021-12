Jak uporządkować domowe finanse? Przeczytaj nasz poradnik

Zarządzanie finansami domowymi sprowadza się nie tylko do gromadzenia nadwyżek pieniędzy. To także umiejętność racjonalnego gospodarowania środkami oraz oddzielenia wszelkich wydatków od oszczędności. Brak porządku szybko przeradza się w ogromny chaos, w którym łatwo jest zapomnieć o uregulowaniu ważnych zobowiązań.

Porządkowanie domowych finansów krok po kroku

Nie musisz być ekspertem finansowym, aby umiejętnie zarządzać domowym budżetem. Musisz zacząć od uporządkowania finansów – to punkt wyjścia do dalszego działania.

1. Przeanalizuj miesięczne wpływy

Jeśli wynagrodzenie otrzymujesz z różnych źródeł, oszacuj łączną kwotę miesięczną. Dzięki temu będziesz wiedzieć, jakim budżetem dysponujesz.

2. Przeanalizuj wszystkie wydatki

Dobrze wiedzieć, jaka część twoich dochodów przypada na miesięczne wydatki. Ich wysokość może być jednak trudna do precyzyjnego określenia, ponieważ część kosztów możesz pokrywać gotówką.

Wystarczy jednak, że przygotujesz orientacyjną listę, a następnie zaznaczysz te wydatki, które okazały się nieprzemyślane lub są zbędne. Z pewnością na takim zestawieniu znajdzie się kilka niepotrzebnych kosztów – może będzie to miesięczny abonament do siłowni, z której nie korzystasz albo zbyt częste obiady w restauracjach?

3. Scal kredytowe zobowiązania w jedno

Być może spłacasz kilka zobowiązań kredytowych, których regulowanie w różnych terminach zwiększa ryzyko pominięcia płatności jednej z rat? Jeśli tak, pomyśl o scaleniu wszystkich kredytów w jeden. Pozwala na to kredyt konsolidacyjny, o który możesz ubiegać się online. Jak to działa?

Istotą konsolidacji jest zaciągnięcie jednego dużego kredytu, który pozwala na pokrycie wszystkich mniejszych zobowiązań. Dzięki temu kredytobiorca płaci tylko jedną ratę – najczęściej dużo niższą niż łączna suma dotychczasowych płatności.

Kredyt konsolidacyjny online to korzystne rozwiązanie, ponieważ bez konieczności wychodzenia z domu możesz obniżyć wysokość swoich miesięcznych wydatków. Masz możliwość rozłożenia okresu spłaty nawet na 10 lat, co przekłada się na niską ratę. Ponadto – jeśli potrzebujesz dodatkowych środków – możesz „dobrać” gotówkę z przeznaczeniem na dowolny cel.

4. Załóż konto oszczędnościowe

Aby zapanować nad finansami, warto oddzielić bieżące środki od oszczędności. W tym celu warto założyć rachunek oszczędnościowy, na który będą trafiać finansowe nadwyżki. Dzięki temu będziesz wiedzieć, ile pieniędzy możesz przeznaczyć na bieżące wydatki, ponieważ oszczędności trafią w inne miejsce.

Zastanawiasz się, co ci da uporządkowanie finansów? Pozwoli to na przejście pełnej kontroli nad posiadanymi pieniędzy, dzięki czemu szybko poznasz odpowiedź na pytanie o to, czy możesz pozwolić sobie na kolejny kredyt gotówkowy itp.