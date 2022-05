Jak urządzić mały salon?

Funkcjonalnie i ze smakiem

Mając do dyspozycji małą ilość miejsca, nie musimy rezygnować ze stołu, krzeseł czy wygodnego wypoczynku. Wystarczy wszystko odpowiednio dobrać, zminimalizować i dopasować jedno do drugiego, aby cieszyć się w pełni urządzonym wnętrzem. Jeżeli lubimy gotować w kuchni, nie może zabraknąć wolnego blatu i zabudowy meblowej do przechowywania produktów spożywczych, ale i garnków czy talerzy. Warto wówczas pokusić się o wysoką zabudowę kuchni, tak aby szafki sięgające do sufitu można było wykorzystać w maksymalny sposób. Nie warto też pozostawiać wolnych przestrzeni pomiędzy szafkami czy w kącikach. Lepiej zamówić kuchnię stworzoną na wymiar, niż męczyć się z okruszkami wymiatanymi z niezagospodarowanych wnęk i dorabianiem brakujących blatów. Warto pamiętać, że im więcej pochowamy w szafkach, tym mniejszy bałagan pozostanie na nich, a tym samym łatwiej będzie utrzymać porządek w kuchni.

Podobnie z urządzaniem salonu czy jadalni. Jeśli do dyspozycji mamy jedno pomieszczenie, które ma być pokojem z aneksem kuchennym, wykorzystajmy np. wyspę dzieląca obie przestrzenie. Przy takim blacie dobrze wyglądają, a przy okazji nie zajmują dużo miejsca, barowe krzesła kubełkowe szare. Modne siedzisko na metalowej nodze, dobrane odpowiednio do stylu wnętrza, sprzyja przesiadywaniu przy wysokim blacie, czyniąc to miejsce nie tylko funkcjonalnym, ale też designerskim.

Zacznijmy od stylu

Rozpoczynając przygodę z aranżacją własnego mieszkanka, warto na początku wybrać styl, który będzie dominował. Szczególnie w małej kawalerce czy mieszkaniu typu studio, zachowanie jednorodnego stylu jest bardzo ważne. Sprawia, że pomieszczenia stają się spójne i tworzą jedną, efektowną kompozycję. Mieszkanie nabiera wtedy charakteru i wydaje się bardziej uporządkowane.

Przyglądając się różnym kierunkom aranżacji, z całą pewnością możemy wskazać style odpowiednie dla małych przestrzeni. Są to przede wszystkim minimalistyczne adaptacje stylu skandynawskiego, loftowego i industrialnego. Charakteryzuje je prostota, rezygnacja ze zbędnych ozdobników i dekoracji oraz maksymalne podkreślenie przestrzeni. Krzesła skandynawskie szare na drewnianych, skośnych nóżkach dostawione do drewnianego stolika albo loftowe krzesła plastikowe białe nie przytłaczają ciężarem i nie zagracają wnętrza, choć z powodzeniem zastępują komfortowe siedziska. Dla miłośników bardziej wyrafinowanych i szykownych wnętrz godny polecenia jest też nowoczesny glamour – nieprzesłodzony, elegancki i dostojny. Można tam wykorzystać designerskie krzesła plastikowe glamour albo welurowy fotel muszelka zielony. Tego typu krzesła i fotele są stosunkowo lekkie i zajmują niewiele miejsca. Niewielkie gabaryty pozwalają zaaranżować mini salon czy jadalnię – wstawiając tylko stylowe meble glamour.

Meble na wysokich nóżkach

Tworzenie modnej przestrzeni wymaga wyobraźni. Zaprojektowanie ustawienia mebli i wybór odpowiednich form, musi być zgodne z upodobaniami właścicieli mieszkania i ich codziennymi nawykami. Jeśli lubisz gotować – zadbaj o to, by twoja kuchnia stała się centrum domu. Jeśli często pracujesz w domu – stwórz wygodny kącik z biurkiem i krzesłem. Jeśli uwielbiasz wieczory filmowe – postaw na zestaw wypoczynkowy czy choćby miękką kanapę, na której będziesz cieszyć się wolnymi chwilami. Jeśli jesteś miłośnikiem roślin – zorganizuj miejsce, gdzie postawisz swoje ulubione kwiaty. A że do wszystkiego należy podchodzić z umiarem, zawsze pamiętaj, by nie zagracać przestrzeni, tylko wręcz podkreślać jej walory.

Meble na wysokich nóżkach mają tę przewagę, że wyglądają na dużo lżejsze niż przysadziste, masywne kanapy czy szafy. Dobrze prezentują się także w małym salonie. Decydując się na jasną kolorystykę ścian i optycznie uniesione meble na nóżkach, zyskujesz więcej światła i poczucie większej przestrzeni.

Balansowanie kolorem

Chcąc uniknąć przytłoczenia i poczucia ciasnoty, warto zadbać również o odpowiednią kolorystykę i oświetlenie małego mieszkania. Nie tylko styl i rodzaj mebli wpływa na odbiór wnętrza. Pamiętając, że ciemne kolory i duże wzorzyste motywy zmniejszają przestrzeń, warto stawiać na jasną paletę barw, a wzorzyste motywy stosować jedynie punktowo. Np. tapeta, która pojawi się jedynie na fragmencie ściany niewielkiego salonu, jest z pewnością mniej przytłaczająca niż wyklejona na całej ścianie. Jasne podłogi i ściany, zawieszone lustra czy odpowiednie oświetlenie podkreślą styl i rozjaśnią mieszkanie. Jeśli kochasz szarości, wybieraj jasne odcienie, łącz je z bielą i jedynie przełamuj ciemniejszymi akcentami.