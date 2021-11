Jak urządzić pokój młodzieżowy?

Aranżacja pokoju dla nastolatka

Urządzanie pokoju młodzieżowego to duże wyzwanie. Należy pogodzić wielofunkcyjność takiego pomieszczenia z czasem nietypowym poczuciem estetyki jego mieszkańca. Pokój młodzieżowy ma być sypialnią, azylem, miejscem do nauki, realizowania pasji, a także do spotkań z przyjaciółmi. Z dodatkowym utrudnieniem muszą się zmierzyć rodzice planujący pokój dla rodzeństwa. W przypadku dużej różnicy wieku oraz płci zadanie jest wysoce ambitne. Jak zaplanować przestrzeń w pokoju nastolatka? Jakie meble młodzieżowe wybrać, by spełniały swoje zadania, a przy tym trafiały w gust młodego człowieka?

Jak urządzić mały pokój młodzieżowy?

Znacznie łatwiej jest zaaranżować duże pomieszczenie, niż takie, które często spotykamy w blokach z wielkiej płyty. Pokoje dziecięce miewają nawet 7m2. Jak w takim zmieścić cały zestaw mebli młodzieżowych? Podstawą w takiej sytuacji jest szczegółowy plan. Możesz zamówić go u profesjonalnego architekta wnętrz albo pokusić się o samodzielny projekt. W sieci znajdziesz mnóstwo ciekawych aplikacji oraz programów, które pomogą Ci stworzyć wizualizację pomysłów. Dzięki takiemu rozwiązaniu unikniecie z dzieckiem niedomówień i wspólnie ustalicie, jak zagospodarować pomieszczenie.

W przypadku bardzo małego pokoju warto rozważyć łóżko składane poziomo lub pionowo. Nastolatkowie chętnie wybierają również łóżko na antresoli, pod którą można ustawić biurko, komody na ubrania, stojak na rower, czy regały na drobiazgi.

Jeżeli masz mało miejsca na podłodze, konieczne może się okazać wykorzystanie przestrzeni na ścianach, łącznie z tą nad drzwiami i oknem. Meble dla nastolatków często mają w zestawie podwieszane regały, które świetnie sprawdzą się nad łóżkiem, biurkiem, czy komodą.

O czym musisz pamiętać, urządzając pokój dla nastolatka?

Łóżko, biurko, miejsce do przechowywania to podstawa, o której każdy pamięta, wybierając meble młodzieżowe. Nowoczesne pokoje nastolatków to jednak nie tylko pomieszczenia do nauki i spania. Jeśli masz taką możliwość, stwórz swojemu dziecku przestrzeń do rozwijania pasji. Zaplanuj kącik do grania ze znajomymi na konsoli, drabinki gimnastyczne z przyrządami do ćwiczeń, toaletkę i garderobę lub miejsce na klatkę dla wymarzonego królika. Niech pokój Twojego dziecka pomaga mu być tym, kim chce.

Bardzo ważną kwestią jest także wybór dekoracji i kolorystyki. Aktualnie panuje moda na jasne, stonowane kolory bazowe, które można uzupełniać dowolnymi akcentami kolorystycznymi. Najlepiej jest zaplanować biel, szarości i drewno na ściany oraz meble do pokoju. Młodzieżowe dodatki niech będą w kontrastującym kolorze, wybranym przez nastolatka. Bardzo fajnie sprawdzają się błękity, turkus, żółć, zieleń, pudrowy róż lub fuksja. Kolorowe zasłony, poduszki, dywan łatwo będzie zmienić, gdy Twoje dziecko uzna, że z nich wyrosło.

Gdzie kupić meble młodzieżowe?

Kompletując wyposażenie pokoju nastolatka, najlepiej wspólnie stwórzcie zestaw, który spełni wszystkie oczekiwania. Znajdziecie meble młodzieżowe dla dziewczynek, kolekcje, przykłady ich zastosowanie wraz ze zdjęciami, a także meble młodzieżowe dla chłopców dedykowane typowo męskiej przestrzeni. Wiele z nich ma uniwersalny charakter i gdy znudzi się młodemu człowiekowi, z łatwością ulokujesz je w innej części domu.