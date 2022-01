Jak urządzić przedpokój, aby był piękny i funkcjonalny?

1. Postaw na jasne kolory ścian i podłóg – przedpokój będzie wyglądał na większy

Jednym z kluczowych elementów aranżacji przedpokoju jest dobrze dobrana kolorystyka. Ta dotyczy jednak nie tylko farb pokrywających ściany, ale też zastosowanych w wystroju materiałów wykończeniowych. Wybrane kolory powinny ze sobą współgrać i być zbliżone odcieniami lub zostać zestawione na zasadzie kontrastu. Co to oznacza? Że możecie zrobić ciemną podłogę i jasne ściany. W drugą stronę takie rozwiązanie kompletnie się nie sprawdza z bardzo prostego powodu: przedpokoje w mieszkaniach nie mogą się pochwalić imponującym metrażem. Aby optycznie powiększyć takie wnętrze najlepiej zastosować jasne podłogi i jasne ściany – wówczas korytarz, pomimo braku dostępu do naturalnego światła, będzie sprawiał wrażenie większego niż jest w rzeczywistości.

2. Dobrze zaplanuj i zróżnicuj oświetlenie – wykorzystaj potencjał lamp

Urządzacie korytarz pierwszy raz i nie macie żadnego doświadczenia w tym temacie? Nie popełniajcie tego błędu i nie bagatelizujcie potencjału oświetlenia. Przedpokój w bloku nigdy nie posiada okna, dlatego oprawy oświetleniowe odgrywają w jego przypadku podwójnie ważną rolę. Zróżnicowanymi źródłami światła możecie nie tylko zapewnić sobie komfort i bezpieczeństwo, ale też wyeksponować ładniejsze fragmenty wystroju i odwrócić uwagę od mankamentów pomieszczenia. Nie oszukujmy się – wąskie, długie i ciasne korytarze nie należą do wymarzonych i nie są łatwe w aranżacji. Dobrze zaplanowane oświetlenie może wiele tutaj zmienić i zadziałać na korzyść wnętrza, pod warunkiem, że nie potraktujecie go po macoszemu i odpowiednio wcześnie przemyślicie jego wybór.

3. Stwórz wygodny system przechowywania – jeden wieszak na kurtki to za mało…

Mały przedpokój to mały problem? Jeśli wziąć pod uwagę sposób przeznaczenia tego pomieszczenia i stojący po drugiej stronie mały metraż to wręcz przeciwnie – zwykle trzeba się nieźle nagimnastykować, aby taką niewielką przestrzeń dobrze wykorzystać i zagospodarować w przemyślany sposób. W korytarzu niezbędne jest miejsce do przechowywania, a to są w stanie zapewnić wyłącznie funkcjonalne meble. Które z nich konkretnie mamy na myśli? Oczywiście szafy, wieszaki na kurtki, szafki na buty i komody, które w salonach meblowych są dostępne w różnych stylach, kolorach i rozmiarach.