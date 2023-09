Jak urządzić salon?

Salonowe lampy sufitowe – jak dobrać oświetlenie do wskazanego pomieszczenia?

Specjaliści twierdzą, że w trakcie wyboru idealnego oświetlenia do salonu, należy zwrócić uwagę na trzy kwestie, a mianowicie: wielkość pokoju, dostęp do naturalnego światła w pomieszczeniu oraz styl zgodnie

z którym salon został urządzony.

Jeśli chodzi o pierwsze kryterium, zależność wydaje się dość oczywista. Im mniejsze pomieszczenie, tym lampa sufitowa powinna być subtelniejsza. I na odwrót. Mały plafon nie rozświetli przecież przestronnego salonu. Dostęp do naturalnego światła wydaje się równie istotny. Im jest go więcej, tym mniejsza konieczność montowania dodatkowego oświetlenia. Jeśli wnętrze jest zacienione, wymaga kinkietów albo lampy stołowej lub podłogowej.

W kwestii estetyki zależności jest nieco więcej. Lampa sufitowa musi być przecież dobrana nie tylko do wskazanych powyżej wytycznych, ale i charakteru samego wnętrza. Do wyboru są zarówno plafony, czyli lampy montowane blisko sufitu, żyrandole, spoty i reflektory czy dostępne w różnorodnych kształtach lampy wiszące. To, jak duży wybór zapewnia współczesny rynek, widać doskonale na przykładzie internetowej oferty: https://www.homebook.pl/produkty/lampy-sufitowe.

W dużym skrócie można jednak powiedzieć, że żyrandole najlepiej wpisują się w styl klasyczny, glamour lub modern classic. Plafony i reflektory świetnie współgrają ze stylem współczesnym i industrialnym, a lampy wiszące z każdym kolejnym, między innymi skandynawskim, vintage czy hampton. Oświetlenie z drewnianymi elementami pasuje do wnętrz urządzonych w stylu boho i rustykalnym, a z detalami metalowymi do wspomnianego już stylu loftowego.

Ciekawe dodatki i konkretne elementy wyposażenia w salonie

Poza oczywistym wyposażeniem w postaci oświetlenia, kanapy, stolika i ewentualnego regału – salon warto wyposażyć w kilka dodatkowych, ciekawych elementów. Duże pledy, puszyste dywany i miękkie poduszki wprowadzają do wnętrz atmosferę ciepła i komfortu. Takie dodatki najbardziej pasują do stylu rustykalnego, shabby chic i skandynawskiego. Ozdobne świeczniki, pachnące świece czy imponujące lustra w ramach, najpiękniej zdobią półki i ściany pomieszczeń klasycznych bądź glamour. Z kolei modernistyczne obrazy najczęściej wiesza się na ścianach wnętrz nowoczesnych i współczesnych.

Poza wymienionymi dodatkami, są jednak i takie, które wydają się wspólne i odpowiednie dla wszystkich nurtów wnętrzarskich. Fotele tapicerowane w zależności od modeli i obić są tego doskonałym przykładem.

Pikowane i welurowe, często na wysokich nogach, pasują do salonów urządzonych w stylu eleganckim i elektycznym. Skórzane, masywne, często rozkładane – do salonów minimalistycznych i nowoczesnych.

A w formie tak zwanych uszaków – do salonów w nurcie skandynawskim.