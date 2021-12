Jak ustawić narożnik w salonie? Garść przydatnych wskazówek

Narożnik na środku salonu

Designerskie narożniki do salonu genialnie prezentują się ustawione na środku pomieszczenia. Układ taki generuje praktyczne korzyści zwłaszcza przy większych, otwartych przestrzeniach, dzieląc wnętrze na funkcjonalne strefy. Narożnik oddziela wówczas część kuchenną od wypoczynkowej i jadalnianej. Najlepiej postawić go dokładnie w miejscu łączenia dwóch stref – nawet jeśli nie jest to de facto sam środek pomieszczenia. Zwykle będzie to styk przestrzeni kuchennej i salonowej albo salonu i części ze stołem jadalnianym. Tak zaaranżowane wnętrze będzie sprawiać wrażenie bardziej przestronnego i uporządkowanego. Uwaga! Mebel ustawiony w centrum salonu musi mieć tapicerowane plecy, a nie każdy model takie posiada. Z tego względu decyzję, jak ustawić narożnik w salonie, najlepiej podjąć jeszcze zanim udacie się do salonu meblowego. Tapicerowany z wszystkich stron narożnik rozkładany kupicie np. w Salonach Agata. Druga ważna kwestia to wyposażenie części kuchennej w bardzo dobrej jakości okap. Inaczej Wasz piękny, nowy narożnik szybko „przesiąknie” kuchennymi zapachami.

Narożnik we wnęce

Przyjrzyjcie się Waszym salonom. Jeśli znajduje się w nich pusta wnęka, warto spróbować wstawić do niej narożnik – nawet jeśli któryś z elementów będzie wystawać. W ten sposób maksymalnie wykorzystacie dostępną przestrzeń. Wnęka z narożnikiem, po odpowiednim doświetleniu, wspaniale sprawdzi się jako klimatyczny kącik czytelniczy. Otoczenie kącika ścianami buduje poczucie bezpieczeństwa i przytulności.

Narożniki a salon o małym metrażu

Jeśli Wasz salon jest naprawdę mały, a do tego niezbyt ustawny, spróbujcie dosunąć narożnik do ściany lub okna. Krótsza, wystająca część powinna wówczas przylegać do krótszej ściany. Oszczędzicie sporo miejsca, bez problemu wstawicie stolik kawowy i nie będziecie potykać się o meble podczas przechodzenia.