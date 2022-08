Jak używać szczotki do brody? Szczotka do brody w codziennej pielęgnacji

Szczotka do nakładania olejku na brodę

Nakładanie olejku rękami jest skuteczne, jednak warto od czasu do czasu sięgnąć po dodatkowe akcesorium. Olejek do brody przed nałożeniem należy delikatnie rozgrzać w dłoniach. Następnie nakładamy kosmetyk na brodę i delikatnie wmasowujemy w skórę i włosy. W równomiernym rozprowadzeniu produktu pomoże szczotka do brody lub specjalny grzebień do brody. Dzięki temu równomiernie pokryjesz zarost, a przy okazji zapewnisz sobie dodatkową dawkę pielęgnacji. Regularne czesanie brody pobudza krążenie i sprawia, że skóra i włosy są lepiej odżywione i dotlenione. Szczotkowanie to również doskonały sposób na szybszy wzrost włosów.

Szczotka do mokrej brody – pielęgnacja brody

Pamiętaj, że sam olejek, albo sama szczotka do brody to nie wszystko. Trzeba trzymać się kilku pielęgnacyjnych zasad. Najważniejsze jest, bez wątpienia, prawidłowe oczyszczanie zarostu. Do olejku dorzucamy zatem dobrej jakości szampon do brody lub mydło do brody. To absolutna podstawa. Na naszej brodzie oraz skórze cały czas osadzają się bowiem rozmaite zanieczyszczenia. Jeśli nie będziemy ich skutecznie usuwać, żaden kosmetyk pielęgnacyjny nie będzie działał właściwie. Musimy zatem bardzo dokładnie oczyszczać zarost i skórę pod nim. Do mycia grzywy wybieraj kosmetyki z jak największą ilością substancji naturalnych. Dzięki temu nie tylko oczyszczą one zarost i skórę, ale będą je również pielęgnować. Myj brodę bardzo delikatnie ciepłą/letnią wodą, a następnie osusz ją ręcznikiem. Nie pocieraj jej i nie ugniataj. Mokre włosy są zdecydowanie bardziej podatne na uszkodzenia niż suche pasma. Gdy grzywa jest mokra, nie sięgaj również po szczotkę do brody. Ostatecznie możesz ją rozczesać grzebieniem z szeroko rozstawionymi zębami.

Jak czyścić szczotkę do brody?

Szczotka do brody pomaga natlenić skórę oraz pozbyć się z włosów wielu zanieczyszczeń zbieranych w ciągu dnia. Bardzo często zapominamy o tym, że wszystkie te brudy lądują na naszym kartaczu, który przecież tak jak broda, wymaga czasem czyszczenia. Aby dokładnie umyć kartacxz pamiętaj o tym, by nie stosować żadnych mocnych detergentów. Przyjmij prostą zasadę, by na szczotkę nie nakładać niczego, czego byś nie użył do brody, zatem do oczyszczenia użyj najlepiej mydła lub szamponu do brody:

Dokładnie wyczesz włosy i zabrudzenia ze szczotki za pomocą grzebienia o szeroko rozstawionych ząbkach Do miski z ciepłą wodą dodaj szampon lub mydło do brody. Pamiętaj, by poziom wody nie wykraczał na drewnianą część szczotki, ponieważ drewno pod wpływem wilgoci może się wypaczyć Dokładnie, lecz delikatnie wymyj szczotkę Pozostaw Szczotkę do wyschnięcia włosiem do dołu, tak aby wilgoć nie dostała się do drewnianego trzonka Po wyschnięciu zaimpregnuj trzonek naturalnym olejkiem do brody

Artykuł powstał we współpracy z dlagentlemana.pl