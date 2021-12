Jak wybrać catering dietetyczny?

Jedne firmy oferują możliwości wyboru niektórych dań – możliwe jest zamówienie jedynie śniadań lub obiadów, ewentualnie podwieczorków i kolacji. Można dopasować zamówienie do swoich preferencji, co jest o wiele bardziej korzystne niż zamawianie od razu całej diety. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

Catering dietetyczny szyty na miarę

Jednym z czynników, które mogą wpłynąć na wybór tej a nie innej firmy jest możliwość maksymalnego spersonalizowania diety. Dobrze, jeśli klient ma możliwość wyboru poszczególnych komponentów posiłków – catering dietetyczny powinien być dopasowany pod względem składników odżywczych, jak najbardziej precyzyjnie – każdy z nas ze względu na tryb życia, przebyte choroby oraz wiele innych czynników, potrzebuje zupełnie innych substancji.

Czasem w miarę korzystania z usług danego cateringu zdajemy sobie sprawę z tego, że pewne składniki nie do końca nam służą – świetnie, jeśli możemy zasugerować, co zmienić, by dania smakowały nam znacznie bardziej i były odpowiednie dla naszego metabolizmu.

Śniadanie czy kolacja?

W zależności od prowadzonego trybu życia, spożywamy różne ilości kalorii w danym momencie dnia. Dobrze, jeśli możemy zaznaczyć okienko z dopasowaniem wartości kalorycznych danego posiłku. Nie każdy potrzebuje tak bogatego w kalorie śniadania jak ktoś, kto intensywnie ćwiczy. Inna dieta będzie odpowiednia dla karmiącej mamy, a inna dla młodej studentki, itd.

A może nie potrzebujemy posiłków na cały dzień? Tak jak zostało wspomniane na początku – powinniśmy móc wybrać dania, których potrzebujemy i których nie mamy czasu przygotować.

Ceny i darmowe okresy próbne

Świetnie, jeśli dana firma umożliwia skorzystanie z darmowego okresu próbnego. Wówczas możemy stwierdzić, które dania nam smakują, czy porcje są odpowiednio duże oraz, czy powinniśmy zamawiać potrawy na cały dzień. Jeśli więc nie mamy możliwości poprzyglądać się dietom pudełkowym u znajomych, to doskonała opcja.

Jeśli dana osoba cierpi z powodu przewlekłych chorób, powinna móc wybrać dietę, która odpowiada jej potrzebom żywieniowym. Niektóre firmy piszą o tym na stronach głównych – nastawione są na szczególne potrzeby żywieniowe lub np. diety dla karmiących mam. Zatem naprawdę jest w czym wybierać.