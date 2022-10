Jak wybrać dobrze narty? Praktyczny poradnik

Który rodzaj nart będzie dla ciebie najlepszy?

Najpopularniejszą grupą sprzętu narciarskiego jest allround. To doskonałe narty zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych narciarzy. Są one wspaniałym rozwiązaniem do jeżdżenia po wcześniej przygotowanych trasach. Jeżeli rozważasz zakup nart rodzaju allround, a chcesz spróbować także tych z kategorii allmountain, zdecydowanie polecamy ci tę pierwszą kategorię tego sprzętu narciarskiego. Mają one nieco podobne parametry, jednak narty allround znacznie prościej się prowadzi. Dlatego są doskonałym wyborem zwłaszcza dla początkujących narciarzy.

Kobietom często poleca się sprzęt narciarski z kategorii lady. Tego typu narty posiadają szereg rozwiązań technologicznych, które odpowiadają potrzebom i preferencjom wielu pań. Zazwyczaj ten sprzęt do jazdy posiada znacznie mniejszą wagę niż ten, który dedykuje się zarówno mężczyznom jak i kobietom. Narty lady cechuje również inaczej rozmieszczony środek ciężkości. Wielu paniom przypada do gustu również stylowa i delikatna szata graficzna.

Jak prawidłowo dobrać długość nart?

Gdy już wybierzesz odpowiedni dla siebie rodzaj nart, wystarczy, że zdecydujesz się już tylko na ich odpowiedni model. Obecnie nie ma tabel, które pozwolą na uniwersalny dobór nart do wzrostu. Ze względu na liczbę różnych parametrów należy dopasować je indywidualnie do każdego narciarza.

Zwykle warto kupić odrobinę za krótkie narty na początek swojej przygody z tym sportem. Dzięki temu będziesz miał dobrą przyczepność, a mniejsze narty o wiele łatwiej się prowadzi. Przy ich doborze nie można zapominać również o wadze narciarza. Jeżeli osoba jest lżejsza, pasują do niej znacznie krótsze narty. Natomiast gdy posiada większą wagę, powinna wybrać dłuższy sprzęt narciarski.

Co ważne dla pań, obecnie na rynku można znaleźć wiele modeli nart specjalnie im dedykowanych. Konstrukcja tego sprzętu do jazdy po stokach jest dokładnie dopasowana do budowy anatomicznej kobiet. Takie modele nart to zazwyczaj lekki sprzęt narciarski, który stosunkowo łatwo się prowadzi. To wszystko sprawia, że narty dedykowane kobietom są bardzo popularne. Panie z chęcią je kupują zwłaszcza do nauki uprawiania tego sportu.

Mamy nadzieję, że szybko znajdziesz wymarzone narty i będą ci one służyły przez wiele sezonów w niezmienionym stanie. Życzymy ci udanych zakupów, a następnie powodzenia na stoku! Udanego wypoczynku!