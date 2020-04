Jak wybrać drukarkę atramentową? Znaczenie głowicy

Drukarki ze zintegrowaną głowicą – zalety i wady

Głowica drukująca odpowiada za drukowanie i w niektórych modelach urządzeń znajduje się wewnątrz nich, a w innych w zbiorniku na tusz. W drukarkach ze zintegrowaną głowicą używa się czterech podstawowych kolorów: cyjan (ang. cyan), magenta (ang. magenta), żółty (ang. yellow) i czarny określany jako key colour, czyli kolor podstawowy. W skrócie ten zestaw jest znany jako CMYK. Każdy kolor znajduje się w oddzielnym pojemniku. Niektóre drukarki, głównie modele wyposażone w funkcję wydruku zdjęć, mają jeszcze dodatkowe kolory, takie jak light magenta lub light cyan. Drukarki ze zintegrowaną głowicą można często znaleźć wśród propozycji marek: Epson, Brother czy Canon. Zaletą jest fakt, że tusze do drukarek tego typu mają pojemniki o dość dużej pojemności, a każdy kolor można wymieniać oddzielnie. Dostępne są tanie zamienniki, więc eksploatacja może kosztować naprawdę niewiele. Za to nie ma możliwości regeneracji zbiorników. Dłuższe przerwy w drukowaniu mogą prowadzić do zaschnięcia tuszu, a w efekcie do uszkodzenia głowicy. Niestety naprawa głowicy jest nieopłacalna, więc w takiej sytuacji konieczny będzie zakup nowej drukarki. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji, zaleca się drukowanie we wszystkich kolorach przynajmniej raz na dwa tygodnie.

Drukarki bez zintegrowanej głowicy – plusy i minusy

W drukarkach bez zintegrowanej głowicy znajduje się ona w zbiornikach na tusz. Natomiast w samej drukarce znajduje się jedynie odpowiedni mechanizm do ich umieszczenia. W takich modelach urządzeń czarny tusz do drukarki jest w osobnym pojemniku, a kolory: cyjan, magenta i żółty są umieszczone w jednym pojemniku. Drukarki z głowicą znajdującą się w zbiorniku tuszu oferuje przede wszystkim Hewlett-Packard, ale inne marki też mają je w swojej ofercie. Zbiorniki można regenerować, co pozwala na obniżenie kosztów eksploatacji. Jeżeli tusz zaschnie, można próbować udrożnić zbiornik lub wymienić tusz na nowy – nie jest konieczna wymiana drukarki. Minusem jest konieczność zakupu kolorowego wkładu, nawet jeśli skończy się w nim tylko jeden z kolorów. Wkłady są droższe niż w przypadku drukarek z głowicą zintegrowaną, ale przystępne ceny oferuje np. https://www.drukuj24.pl/, a na dodatek można skorzystać ze znacznie tańszych zamienników.

Urządzenia wielofunkcyjne – lepsze od samodzielnej drukarki atramentowej?

Wybierając drukarkę atramentową, warto zastanowić się, jak często będziemy z niej korzystać, i czy nie byłaby przydatny również skaner i kserokopiarka. Oprócz klasycznych drukarek atramentowych są dostępne urządzenia wielofunkcyjne, które przydają się studentom, a także osobom pracującym zdalnie z domu. Skaner i kserokopiarka mogą być użyteczne w wielu sytuacjach.