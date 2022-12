Jak wybrać idealne zaproszenia ślubne? Porady i wskazówki

Wyjątkowe zaproszenia ślubne — od czego zacząć poszukiwania?

Zaproszenia ślubne to jeden z nieodłącznych elementów całej tej uroczystości. Dlatego też jedną z najważniejszych rzeczy jest to, by były one spójne z koncepcją wesela i uroczystości zaślubin - zupełnie tak, jak wszystkie dekoracje. Obecnie bowiem, bardzo popularne jest to, by wyznaczać motyw przewodni ślubu. Najczęściej nawiązuje on do konkretnej stylistyki. Najpopularniejsze nurty w ostatnich latach to między inny wesele w stylu:

boho

rustykalnym

glamour

retro.

Motywem przewodnim często bywają też rośliny, konkretne gatunki kwiatów, czy też kolorystyka. I to właśnie jest klucz do tego, by wybrać idealne zaproszenia weselne. Od tego też należy zacząć ich poszukiwania. Ustalenie, w jakiej stylistyce mają być zaproszenia, znacznie zawęzi nasz krąg dostępnych wariantów - a przy tym też ułatwi cały proces wyboru.

Jednak dobranie zaproszeń idealnie do motywu ślubu, to wbrew pozorom wcale nie takie łatwe zadanie. Wymaga to bowiem dość wnikliwej analizy i to pod wieloma względami. Należy wziąć przy tym pod uwagę przede wszystkim kilka podstawowych kwestii. Najważniejszą jest oczywiście barwa. Najlepiej, jeśli kolor zaproszeń będzie mieścił się w palecie tych, które będą dominować na ślubie i weselu. To zapewni wcześniej już wspominaną spójność.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze zaproszeń ślubnych?

Obecnie wybór zaproszeń ślubnych jest wprost ogromny. Możemy dosłownie przebierać wśród propozycji o różnej stylistyce. Z jednej strony, pozwala to dopasować zaproszenia idealnie do preferencji i konkretnej koncepcji. Z drugiej jednak sprawia, że trudno jest podjąć ostateczną decyzję. Dlatego też wybierając zaproszenia ślubne, należy zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii, które ułatwią nam to zadanie i pozwolą znaleźć idealny wariant.

Jakość papieru

Nawet najładniejsze zaproszenia ślubne nie wyglądają dobrze, jeśli jakość ich wykonania pozostawia wiele do życzenia. Dlatego też prócz samej stylistyki, bardzo istotne jest to, czy są one po prostu porządne i wykonane w sposób solidny. Tutaj największe znaczenie ma przede wszystkim papier. Najlepiej postawmy na grubszy, o większej gramaturze. Dzięki temu zachowa swój kształt i będzie prezentować się doskonale. Ważne jest też jego wykończenie. Warto zastanowić się nad tym, czy papier ma być błyszczący, satynowy, czy też matowy.

Czcionka

Czcionka użyta w zaproszeniu ślubnym nadaje charakteru całej karcie i definiuje jej styl. Dlatego też warto dobrać ją do ustalonej wcześniej koncepcji, tak by zachować spójność. Koniecznie zwróćmy też uwagę na jej kolor i wykończenie. Zastanówmy się, czy druk ma być klasyczny, czy też może wtłaczany, co zapewni bardziej elegancki efekt.

Kształt i rozmiar

Zaproszenia ślubne występują w różnych wariantach rozmiarowych. Dobrze jest więc przemyśleć, jaki będzie najlepszy. Wielkość kartki ma spore znaczenie i to bynajmniej nie jedynie ze względów estetycznych, ale przede wszystkim praktycznych. I to szczególnie jeśli planujemy wręczać zaproszenia nie tylko osobiście, ale i pocztą. Warto postawić wtedy na rozmiar, który umożliwi przesłanie zaproszenia w sposób tradycyjny.

Jeśli chodzi zaś o kształt, to tu także mamy wiele opcji do wyboru. Jednak mimo tej różnorodności, największą popularnością cieszą się obecnie klasyczne, kwadratowe lub prostokątne zaproszenia.

Gotowe czy personalizowane zaproszenia ślubne?

Co będzie lepsze - zamówienie zaproszeń ślubnych personalizowanych, czy gotowych? To pytanie zadaje sobie z pewnością większość par. Obie opcje mają swoje plusy i przed podjęciem ostatecznej decyzji, warto je poznać i rozważyć. Jeśli chodzi o zaproszenia ślubne już gotowe, to z pewnością jest to dobre rozwiązanie dla osób, którym zależy na czasie. W tym przypadku, realizacja zamówienia to maksymalnie 2 dni. Plusem jest również cena.

Personalizowane zaproszenia ślubne są natomiast niepowtarzalne i prawdziwie wyjątkowe. Taka personalizacja polega najczęściej na wydrukowaniu kart z imionami nowożeńców. Oczywiście istnieje także opcja stworzenia zupełnie indywidualnego projektu. Nie ma wątpliwości, że to właśnie takie oryginalne zaproszenia z imionami zakochanych to najlepszy wybór!

Gdzie zamówić zaproszenia ślubne?

Zaproszenia ślubne kupić można w każdym sklepie z wyposażeniem ślubno-weselnym. Jednak nie każdy z nich dysponuje równie atrakcyjną ofertą. Warto stawiać na te, które przede wszystkim, gwarantują klientom duży wybór produktów. To pozwoli bowiem dopasować produkt bezpośrednio do indywidualnych wymagań. Dziesiątki kolekcji zaproszeń ślubnych znajdziemy na przykład w sklepie Amelia-Wedding.pl. Wszystkie zapewniają możliwość personalizacji, a co najważniejsze, wykonane są z wysokiej klasy materiałów. Stylowe wzory i kolory spełnią nawet najbardziej wyrafinowane oczekiwania.