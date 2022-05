Jak wybrać idealny obraz do nowoczesnego salonu?

Jak dobrać obraz do salonu?

Nie jest trudno dobrać odpowiedni obraz do wnętrza. Musi on po prostu współgrać kolorystycznie. Najlepiej, by motyw był sentymentalny dla domowników. Obraz musi pasować wielkością do pomieszczenia, by nie zginął w tłumie innych obrazków lub nie przytłoczył tak ważnego miejsca jakim jest salon, to tu każdy chce odpocząć, obraz nie może być zbyt krzykliwy, a jednocześnie nie powinien zlewać się ze ścianą, obrazy mogą być pionowe lub poziome. Kolory obrazu na ścianę mają kluczowe znaczenie podczas wyboru, ponieważ to one nastrajają pozytywnie lub negatywnie. Jeśli zależy nam na spokojnym wnętrzu należy poszukać obrazów w kolorach takich jak butelkowa zieleń i beż. Do małego salonu pasują stylowe obrazy w stylu boho.