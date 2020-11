Jak wybrać modne i praktyczne firanki do różnych pomieszczeń?

Firany do salonu – eleganckie czy romantyczne?

Salon to wyjątkowe miejsce w każdym domu – to tu przyjmuje się gości i spędza leniwe popołudnia w towarzystwie całej rodziny. Nic więc dziwnego, że do aranżacji salonu zawsze przykłada się szczególną wagę. To pomieszczenie jest poniekąd reprezentatywne. Firany do salonu to często modele eleganckie, które świetnie wpiszą się w tradycyjne wnętrze wraz z bogato zdobionymi falbanami, lub w prostej wersji doskonale uzupełnią nowoczesny i minimalistyczny wystrój wnętrza. Drugi najczęściej spotykanych firan w tym pomieszczeniu to modele nieco bardziej romantyczne i swobodne – nie można odjąć im elegancji, jednak przez drobne wzory, różnorodne faktury, a nawet nietypowe kolory, lepiej wyglądają one w salonach urządzonych w bardziej swobodny sposób.

Jakie firanki wybrać, żeby dobrze wyglądały w konkretnym pomieszczeniu? Wiele zależy od jego wystroju i gustu urządzającego. Wybór może zależeć nawet od pory roku – w sklepach znaleźć można naprawdę wyjątkowe firanki świąteczne, które świetnie podkreślą zimową atmosferę w mieszkaniu. Przez to, że wszystkie modele to firanki gotowe do powieszenia, dosłownie już jedną chwilę po otrzymaniu zamówienia mogą one dodawać uroku pomieszczeniom.

Praktyczne i sympatyczne firanki do kuchni

Firanki do kuchni to zazwyczaj modele krótsze niż te, które poleca się do salonów czy sypialni. W tym pomieszczeniu warto skupić się na funkcjonalności i wygodzie, a długa firanka może być zwykłym utrudnieniem podczas sprzątania podczas codziennego przygotowywania posiłków. W kuchni całkiem dobrze sprawdzają się firanki panele – te modele zawsze dobrze się układają, mogą mieć różna długość i szerokość, a materiał w delikatnym kolorze rozproszy światło, tworząc w kuchni miłą atmosferę.