Jak wybrać najlepsze maszyny do profesjonalnego sprzątania?

Po pierwsze – rozpoznaj swoje potrzeby!

Wybierając maszyny do profesjonalnego sprzątania, przede wszystkim musimy wiedzieć, co dokładnie chcemy sprzątać. O co dokładnie chodzi? Posłużmy się tutaj dość prostym przykładem. Najpierw zerknijmy na przeciętne biuro – takie, jakie można spotkać w biurowcach i wieżowcach w każdym mieście. Korytarze i pokoje w firmowych biurach mają zazwyczaj podłogi wyłożone płytkami lub dywanami. Dodatkowo, w większości takich obiektów zabrudzenia ograniczają się do plam po kawie czy herbacie, błota i kurzu. W takich okolicznościach nie będą konieczne zaawansowane, profesjonalne maszyny do sprzątania – wystarczy podstawowa szorowarka – w przypadku powierzchni gładkich – lub odkurzacz przemysłowy – w przypadku dywanu.

Co innego w hali przemysłowej lub magazynowej oraz warsztacie. Takie pomieszczenia wymagają stosowania bardziej zaawansowanych sprzętów – najlepsze będą maszyny do profesjonalnego sprzątania z siedziskiem, które znacząco zwiększają komfort usuwania uporczywych plam i zabrudzeń z dużych powierzchni.

Profesjonalne sprzątanie – jaki odkurzacz przemysłowy wybrać?

Decydując się na profesjonalne sprzątanie miejsca pracy lub domu po generalnym remoncie, musisz mieć świadomość tego, że na rynku istnieją różne typy odkurzaczy przemysłowych, będących podstawą takich działań. Typy odkurzaczu dzieli się według posiadanego przez nie filtra, który informuje, z jakimi zabrudzeniami sobie radzą.

Na tej podstawie możemy wyróżnić następujące odkurzacze do profesjonalnego sprzątania:

odkurzacze z klasą L – są one przeznaczone do sprzątania pyłów, trocin i wiórów. Z tego względu stosuje się je przede wszystkim w zakładach i warsztatach solarskich. Takie profesjonalne maszyny do sprzątania są również przeznaczone do biur i siedzib firmowych;

odkurzacze z klasą M – mają one nieco podobne właściwości do odkurzaczy z klasą L, jednak przeznaczone są do nieco mniejszych zabrudzeń, cechujących się większą wilgotnością. Mamy tu na myśli między innymi resztki farby czy gipsu. Doskonale nadają się do sprzątania w czasie remontu i po nim;

odkurzacze z klasą H – takie maszyny są przeznaczone do sprzątania najcięższych, czasem również niebezpiecznych zabrudzeń – na przykład ołowiu, azbestu czy pleśni. Nie należy ich używać bez odpowiednich zabezpieczeń.

Gdzie kupować profesjonalne maszyny do sprzątania?

Jeżeli chcesz kupić lub wynająć profesjonalne maszyny do sprzątania, zapoznaj się z ofertami doświadczonych i uznanych firm, takich jak TenRent. Odwiedź stronę internetową tenrent.pl i zamów maszyny prowadzone i z siedziskiem, odkurzacze, zamiatarki, ekstraktory oraz urządzenia jednotarczowe.