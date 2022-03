Jak wybrać odpowiednią piankę poliuretanową?

Do czego używa się pianek poliuretanowych

Produkty ze spienionego poliuretanu mają różnorodne zastosowanie. Najczęściej używa się ich do montażu okien i drzwi, a także ich późniejszego uszczelniania. Dzięki bardzo dobrej przyczepności przywierają do każdego rodzaju powierzchni i są niezastąpionym materiałem izolacyjnym. Zapobiegają stratom ciepła i pomagają utrzymać stałą temperaturę we wnętrzu domu. Jeśli zauważymy ubytki w warstwie izolacyjnej domu, warto od razu uszczelnić je pianą.

Sprawdzają się także w hydroizolacji oraz izolacji akustycznej. Pianki poliuretanowe są odporne na działanie wody, więc mogą być stosowane w ociepleniach instalacji sanitarnej. Zastosowane w uszczelnianiu wanien pozwalają dłużej utrzymać temperaturę wody, chronią inne elementy przed działaniem wilgoci oraz skutecznie wygłuszają całość.

Jakie właściwości mają pianki z poliuretanu?

Produkty z pianki poliuretanowej występują także w postaci płyt i otulin. Bez względu na formę wyróżniają się one bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi – są odporne na uszkodzenia, a przy tym bardzo elastyczne. Co ważne, piany nie tracą swoich właściwości technicznych z upływem lat oraz są niewrażliwe na działanie czynników biologicznych takich jak grzyby, ale również nie lubią ich gryzonie i owady. Mogą być także stosowane w szerokim zakresie temperatur od -60 do nawet 130°C. Niektóre piany są odporne na działanie ogania. Jednym z tego typu produktów jest PIANA OGNIOODPORNA firmy JURGA, która chroni przed dalszym rozprzestrzenianiem się pożaru.

Rodzaje pianek poliuretanowych

Na rynku spotkać można różne rodzaje pian, które dzieli się najczęściej ze względu na zastosowanie oraz właściwości. W domowych warunkach najczęściej stosuje się pianki montażowe takie jak PIANA MONTAŻOWA WIELOSEZONOWA marki JURGA. Choć przeznaczona jest do montażu, sprawdzi się również w uszczelnianiu elementów izolacyjnych. Zakres temperatur, w których można jej używać wynosi od -10 do +30°C, dzięki czemu nadaje się ona do stosowania wewnątrz i na zewnątrz domu.

Jakie są zalety stosowania pianek?

Produkty ze spienionego poliuretanu są stałym elementem współczesnego budownictwa. Za ich stosowaniem przemawia nie tylko ich wszechstronność, ale również inne cechy. Piany idealnie dopasowują się do każdej powierzchni i eliminują nieszczelności. Czyni je to niezbędnymi we wszelkich pracach izolacyjnych.

Są także łatwe w instalacji – praktycznie wszystkie obecnie stosowane piany wyposażone są w wygodny aplikator. Używając ich, musimy jednak pamiętać o prawidłowym montażu – zbyt cienka warstwa może prowadzić do powstania nieszczelności w izolacji, a nawet obniżyć jego parametry. Choć piany nadają się do indywidualnego użytku, w wypadku bardziej skomplikowanych prac lepiej powierzyć ich użycie wykwalifikowanym fachowcom.

