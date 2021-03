Jak wybrać pierścionek zaręczynowy – co jest ważne?

Pierścionek zaręczynowy – co wziąć pod uwagę? Czy tylko z brylantem?

Jak wybrać pierścionek zaręczynowy, gdy oferta jest tak szeroka? Czy postawić na odwieczne kanony, czy raczej na to, by wybór był oryginalny, a tym samym pierścionek zaręczynowy jedyny w swoim rodzaju? W tym drugim przypadku dodatkowo będzie on podkreślał wyjątkowość chwili i w stu procentach pasował do wybranki serca. Na jakie więc aspekty zwrócić uwagę, dokonując wyboru tego cennego – także pod względem emocjonalnym – podarunku?

Pierścionek zaręczynowy – co wziąć pod uwagę?

Pierścionek zaręczynowy to szereg decyzji. Przyjęło się, że zazwyczaj jest on wykonany ze złota. Ale złoto może być różne: żółte, różowe czy białe. I to właśnie jest pierwszy wybór, przed którym stajemy. Ważny jest także fason pierścionka – czy ma być on skromniejszy mniejszy z centralnie położonym małym oczkiem, czy może jego kształt ma być bardziej fantazyjny. W tym drugim przypadku warto postawić na biżuterię autorską wykonywaną na konkretne zamówienie. Biżuteria autorska to bez wątpienia gwarancja niepowtarzalności pierścionka. Taka ręcznie robiona biżuteria – pierścionek zaręczynowy – będzie specjalnie stworzona dla wybranki serca, według konkretnego projektu. Wybrany pierścionek będzie bez wątpienia pasował do stylu kobiety, jej wyglądu i charakteru. A jego unikalność sprawi, że będzie on bezcenny – bo jedyny i wybrany z dużym zaangażowaniem. Oczywiście przy wyborze pierścionka trzeba pamiętać o tak prozaicznej rzeczy, jak jego rozmiar. Co do wyboru odpowiedniego kamienia, to o tym trochę więcej w dalszej części artykułu.

Czy tylko z brylantem?

Brylant jest przez tradycję przypisany do pierścionków zaręczynowych. Jednak trzeba podkreślić, że nie jest to wybór jedyny. Pierścionki zaręczynowe to nie tylko białe brylanty. To także eleganckie i bardzo stylowe brylanty czarne. Biżuteria autorska to również pierścionki zaręczynowe np. z: szafirami, szmaragdami czy andaluzytami. Kamienie te mogą być oprawione kruszcem w bardzo oryginalny sposób, co tylko nada pierścionkowi wyjątkowości i sprawi, że będzie on oryginalny.

Jak wybrać pierścionek zaręczynowy? – wszystkie przedstawione kwestie są bardzo ważne, aby wybór był trafny. Oczywiście liczy się tu także podpowiedź głosu serca.

