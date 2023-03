Jak wybrać profesjonalny aplikator do laminacji rzęs? Podpowiadamy

Do czego służy aplikator do rzęs?

Aplikator do rzęs to niezbędne akcesorium, bez którego wykonanie zabiegu laminacji nie byłoby możliwe. Przyrząd wygląda dość niepozornie – aplikator ma kształt litery Y. Umożliwia bezbłędne przygotowanie włosków do kolejnych etapów laminacji. Dostępne na rynku akcesoria mają dwie końcówki – jedną z grzebykiem i drugą płaską. Co ważne, aplikator nie wyrywa i nie uszkadza rzęs.

W jaki sposób można wykorzystać ten przyrząd? Aplikator jest niezbędny na początkowych etapach laminacji. Pozwala na perfekcyjne ułożenie rzęs na silikonowym wałku i rozdzielenie ich. Warto wykonać ten etap precyzyjnie – to gwarancja powodzenia całej laminacji.

Jak wybrać aplikator do rzęs?

Każdy element wyposażenia gabinetu kosmetycznego musi być przemyślany. Nawet tak niepozorne akcesorium, jak aplikator do rzęs powinno spełniać kilka kryteriów. Profesjonalny grzebyk musi być ergonomiczny, by stabilnie utrzymywał się w dłoni specjalistki. Postaraj się wybrać odpowiednio wyprofilowany i lekki aplikator, by praca z nim przebiegała szybko i sprawnie. Przyrząd powinien być wykonany z solidnego i łatwego do utrzymania w czystości materiału. Klientki salonów kosmetycznych mają spore wymagania w obszarze higieny i zwracają uwagę nawet na najdrobniejsze detale.

Gdzie najlepiej kupować akcesoria do rzęs?

Poszukujesz gadżetów, które wzbogacą wyposażenie Twojego salonu kosmetycznego? Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistką, czy początkującą stylistką, powinnaś zadbać o to, by stosowane przez Ciebie preparaty i akcesoria wyróżniały się najwyższą jakością. Punkt, w którym dokonasz zakupu takich przyrządów jak aplikator do rzęs, musi cieszyć się dobrą opinią wśród innych specjalistów. Pamiętaj także, że szczególnie na początku kariery możesz potrzebować zakupowej porady. Wybierz więc sklep, którego personel chętnie Ci jej udzieli.