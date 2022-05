Schody dywanowe – czym są i jak wyglądają?

Schody dywanowe wyglądem przypominają wstęgę dywanu spływającą z piętra. Są one ciekawą dekoracją wnętrza, która przykuwa wzrok. Stanowią połączenie minimalistycznego stylu z przemyślaną konstrukcją, która musi być mocna i stabilna. Charakteryzują się:

zygzakiem widocznego boku biegu,

pełnymi stopniami oraz podstopniami o tej samej grubości,

ukrytymi elementami konstrukcyjnymi,

wytrzymałą balustradą,

estetycznym wyglądem.

Czym charakteryzują się schody dywanowe?

Schody dywanowe cechują się głównie tym, że przy ich produkcji nie korzysta się z tzw. policzka, czyli belki nośnej, na której opierają się stopnie. Funkcje konstrukcyjne w schodach dywanowych pełnią stopnice i podstopnice oraz balustrada. Minimalizm i prostota schodów dywanowych oraz ich niewidoczne elementy mocujące decydują o tym, że coraz częściej pojawiają się one w nowoczesnych wnętrzach.

Schody dywanowe – do jakich aranżacji pasują?

Schody dywanowe to idealny element dla skandynawskich i industrialnych wnętrz. Uniwersalnym modelem są schody dywanowe jesion bielony. Schody dywanowe białe to wybór, który nada bardziej modernistycznego stylu pomieszczeniu. Interesującą opcją są także schody dywanowe szare – zarówno modele betonowe, jak i malowane na szaro. Idealnie wpasują się w loftowe mieszkania.

Schody dywanowe zabiegowe czy proste?

Schody proste to najbardziej podstawowy sposób poprowadzenia biegu. W tego typu schodach wszystkie stopnie mają podobne rozmiary i są ułożone w linii prostej. Takie schody potrzebują jednak dużej powierzchni – z uwagi na to, że każdy stopień musi mieć odpowiednią długość, która zapewni odpowiednie podparcie dla stopy.

Przez to często wybór pada na schody dywanowe zabiegowe. W tym przypadku bieg zakręca o 90 lub 180 stopni, dzięki temu oszczędza się dużo miejsca. Taki typ schodów jednak i tak zajmuje stosunkowo dużo powierzchni. Muszą mieć one około 25 cm w odległości 40 cm od wewnętrznej krawędzi. Schody dywanowe zabiegowe będą idealnym rozwiązaniem dla większych korytarzy oraz dla osób, które nie obawiają się tego, że schody mogą wyglądać zbyt potężnie.

Schody dywanowe betonowe

Schody dywanowe na beton wykonane są z żelbetonu, co gwarantuje ich mocną strukturę. Do ich wykonania używa się deskowania. W nim układa się zbrojenie z prętów stalowych o grubości około 12 mm. Zbrojenie powinno być połączone ze zbrojeniem stropu i zakotwione w podkładzie podłogowym. Do wad tego typu schodów zalicza się czas oczekiwania na zastygnięcie betonu, które zazwyczaj trwa około 4 tygodni. Aktualnie modne staje się wykonywanie schodów dywanowych z betonu architektonicznego i pozostawianie ich w stanie nienaruszonym.