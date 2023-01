Jak wyglądają wymagania egzaminu na prawo jazdy kategorii B i co robić, by go zdać?

Jakie są wymagania dotyczące egzaminu na prawo jazdy kategorii B?

Prawo jazdy kategorii B to najpopularniejszy rodzaj licencji na kierowanie pojazdami mechanicznymi w naszym kraju. Zanim jednak będziemy mogli podejść do samego egzaminu, musimy spełnić kilka wymagań.

Przede wszystkim - o uprawnienia takie mogą starać się tylko i wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia. Warto jednak wiedzieć, że do KURSU na prawo jazdy (o którym za chwilę) podejść można nieco wcześniej - nawet na 3 miesiące przed osiągnięciem pełnoletności. Umożliwia to więc odebranie wymarzonego dokumentu niedługo po osiągnięciu pełnoletności. Ponadto kandydat na kierowcę musi pomyślnie przejść specjalne badania lekarskie (ich koszt to ok. 200 złotych), a także przedstawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do uzyskania takich uprawnień.

Egzamin na prawo jazdy musi być poprzedzony odpowiednim szkoleniem. Dzieli się ono zaś na dwie części. Teoretyczny kurs na prawo jazdy kat b. trwa 30 godzin lekcyjnych (po 45 minut każda). wliczając w to zajęcia z pierwszej pomocy. Część praktyczna zaś to dodatkowe 30 godzin nauki. Dodatkowym wymogiem jest założenie profilu kandydata na kierowcę (PKK) w trakcie odbywania kursu.



Po spełnieniu tych wymagań, kandydat może podejść do egzaminu na prawo jazdy. On także składa się z dwóch części.

Jakie są kryteria zdawalności teoretycznej części egzaminu na prawo jazdy?

Teoretyczna część egzaminu na prawo jazdy kategorii B odbywać się będzie w zamkniętej sali, przy stanowiskach komputerowych. Do rozwiązania jest 20 zamkniętych pytań wraz z możliwymi odpowiedziami: “tak”, lub “nie”. Choć czas przeznaczony na odpowiedź na pojedyncze pytanie wynosi zaledwie 15 sekund (wcześniej przez 10 sekund prezentowany jest materiał ilustrujący pytanie), warto dobrze ją przemyśleć. Po udzieleniu odpowiedzi na dane pytanie nie ma bowiem możliwości powrotu i skorygowania jej.

Za każde pytanie przydzielane są punkty - od 1 do 3, w zależności od tego, jak ważna jest sytuacja, której dotyczyło, w codziennym ruchu drogowym. Do zdobycia są maksymalnie 74 punkty, a żeby zdać egzamin teoretyczny, należy uzyskać ich przynajmniej 68. Margines błędu jest więc niewielki.

Jakie są kryteria zdawalności praktycznej części egzaminu na prawo jazdy?

Jedynie osoby, które pozytywnie zaliczyły egzamin w części teoretycznej zostaną dopuszczone do części praktycznej. Ten zaś trwa około godziny i składa się z dwóch mniejszych etapów - zadań na placu manewrowym i egzaminu z jazdy w ruchu miejskim.

Egzamin zaczynamy losując dwa pytania z zakresu budowy i funkcjonowania pojazdu - aby przejść dalej, konieczne jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi. Sprawdzian z zadań na placu manewrowym polega na wykonywaniu zleconych przez instruktora manewrów - na przykład jazdy po łuku między pachołkami. Daje on ten komfort, że do każdego z nich egzaminowany może podejść dwukrotnie. Drugi błąd oznacza jednak zakończenie egzaminu z wynikiem negatywnym.

Zgodnie z przepisami prawa, dokładnie takie same zasady obowiązują podczas egzaminu z jazdy w ruchu miejskim. Kandydat ma teoretycznie prawo popełnić po jednym błędzie na każde zadanie egzaminacyjne (choć nie ma co oczekiwać, że egzaminator, a wszak to do niego należy ostatnie słowo, spojrzy na nas przychylnym okiem, jeśli będziemy mylić się podczas co drugiego wykonywanego zadania). Ta część egzaminu na prawo jazdy kat. B sprawdza umiejętności w zakresie m.in parkowania ukośnego, wymijania, wyprzedzania, zmiany kierunku jazdy, czy też hamowania.

Pamiętać należy, że egzaminator może w każdej chwili przerwać egzamin, jeżeli popełniony przez nas błąd stworzy zagrożenie w ruchu lądowym - np. gdy zignorujemy sygnalizację świetlną.