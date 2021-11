Jak wyposażyć nowoczesny gabinet laryngologiczny?

Gabinet zgodny z prawem

Warto zdać sobie sprawę z tego, że wygląd i wyposażenie gabinetu laryngologicznego muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami. Regulacje zostały określone w art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 roku. Jakie zapisy w nich znajdziemy? Dotyczą one głównie wymogów lokalowych oraz w pewnym stopniu także wyposażenia.

Przede wszystkim wnętrze lokalu musi być wykonane z materiałów, które można dokładnie umyć i zdezynfekować. Zwykle w gabinetach laryngologicznych, zarówno na ścianach, jak i na podłodze, znajdują się płytki ceramiczne. Dodatkowo w gabinecie musi znaleźć się umywalka z dostępem do ciepłej i zimnej wody, dozownik z mydłem oraz z płynem do dezynfekcji, podajnik z ręcznikami papierowymi i pojemnik na zużyte środki higieniczne. Pozostałe wyposażenie gabinetu pozostaje w gestii lekarza - dotyczy to zarówno mebli, jak i sprzętu, z pomocą którego będzie pracować.

Gabinet nowocześnie wyposażony

Pacjenci podkreślają, że najchętniej wybierają nowoczesne gabinety lekarskie, w których medycy mają dostęp do różnego rodzaju specjalistycznej aparatury. Powodem jest fakt, iż badanie często okazuje się być mniej bolesne, natomiast lekarzowi o wiele łatwiej jest postawić trafną diagnozę. Na początek warto wyposażyć gabinet w wygodny fotel dla pacjenta oraz krzesło obrotowe dla lekarza. Zapewni to komfort zarówno jednej, jak i drugiej stronie.

Dobrym rozwiązaniem jest również unit laryngologiczny - specjalistyczny sprzęt, który umożliwia przeprowadzenie badania i postawienie trafnej diagnozy. Jego użycie w znacznym stopniu redukuje ryzyko popełnienia tak zwanego ludzkiego błędu, który często wynika z nieodpowiednich warunków, na przykład braku dostępu do właściwego światła. Unit laryngologiczny wykorzystuje nowoczesne technologie, które znacznie ułatwiają pracę medykom. Jego minusem jest jednak wysoka cena, która często znajduje się poza zasięgiem młodych, początkujących lekarzy.

Alternatywnym rozwiązaniem będzie zakup dobrej jakości zestawu diagnostycznego, w skład którego wchodzą wszelkie niezbędne narzędzia pracy medyka. Powinny się w nich znaleźć na przykład lusterka laryngologiczne, kleszczyki, haczyk, jałowe szpatułki, wzierniki. Dodatkowy zestaw warto posiadać w gabinecie zawsze, bez względu na to, czy mamy w nim także unit, czy też nie. Powodem jest fakt, iż urządzenie może ulec awarii, a wtedy do badania pacjentów będzie można wykorzystać tradycyjny sprzęt i metody.

Dobrej jakości środki higieniczne

Wyposażenie gabinetów laryngologicznych stanowią nie tylko meble, sprzęt medyczny czy narzędzia, ale również dobrej jakości środki czyszczące i dezynfekujące, a także produkty pomagające zachować higienę osobistą. Pacjentami laryngologów są bowiem osoby, które cierpią na różnego rodzaju choroby ucha i gardła, a niektóre z nich mogą mieć charakter zakaźny. Dlatego też bardzo istotne jest utrzymanie higieny na odpowiednim poziomie, co zapewnia nie tylko regularne sprzątanie, ale również dezynfekcja.

Dobrze, jeśli pacjenci mają dostęp do preparatu do dezynfekcji rąk, którego użycie przed wejściem do przychodni redukuje ryzyko rozsiewu patogenów. Laryngolodzy muszą pamiętać o odpowiedniej sterylizacji narzędzi medycznych, których używają na co dzień w swojej pracy. W tym pomoże im dobrej jakości autoklaw medyczny, który powinien znaleźć się na wyposażeniu każdego gabinetu lekarskiego, w którym znajdują się narzędzia wielokrotnego użytku. Na wyposażeniu gabinetu lekarskiego zawsze muszą znajdować się jednorazowe rękawiczki oraz zapas maseczek medycznych jednorazowych.