Jak wziąć samochód w leasing?

1. Leasing finansowy czy operacyjny — który wybrać ?

Na rynku istnieje kilka rodzajów leasingów. Przedsiębiorców interesują głównie dwa z nich tj. leasing operacyjny lub leasing finansowy. Różnica między nimi jest znacząca.

Leasing operacyjny jest znacznie częściej wybierany przez klientów. W tym finansowaniu podmiot udzielający finansowania — leasingodawca, jest właścicielem auta przez cały okres umowy a klient — leasingobiorca, dostaje możliwość użytkowania samochodu za ustaloną, stałą ratę leasingową.

Leasing finansowy w swoich założeniach jest podobny do operacyjnego. Leasingodawca, podobnie jak w przypadku leasingu operacyjnego, jest właścicielem auta, ale to leasingobiorca dokonuje odpisu amortyzacyjnego. Następną rzeczą, o której należy pamiętać to, to, że przedsiębiorca musi opłacić po uruchomieniu umowy cały należny VAT na konto leasingodawcy.

2. Korzyści dla przedsiębiorców przy leasingu

W leasingu możemy wyróżnić kilka korzyści, które mogą zainteresować przedsiębiorcę. Ważnym elementem przy każdym finansowaniu jest uwolniony kapitał, który możemy zainwestować w inny sposób. Na rynku jest wiele możliwości – kredyty gotówkowe, kredyty na samochód etc. Jednak są to drogie alternatywy leasingu. Dużym plusem leasingu jest znacznie niższe oprocentowanie w porównaniu do innych propozycji. W określonych przypadkach są to koszty w wysokości 3-4% wartości auta. W kredytach te wartości dochodzą niejednokrotnie do wartości 20% i więcej. Kolejną rzeczą, o której warto wspomnieć to odpisy podatków, które możemy robić. W leasingu kosztem staje się cała rata, od której możemy odliczyć nawet 100% VAT-u.

Należy pamiętać, że aby odliczyć 100% VAT-u auto musimy wykorzystywać wyłącznie w celach firmowych co wiąże się ze spełnieniem dodatkowych wymogów:

zgłoszenie pojazdu w urzędzie skarbowym,

prowadzenie ewidencji przejechanych kilometrów tzw. kilometrówki,

wprowadzeniu w firmie regulaminu użytkowania pojazdu.

Jeśli korzystamy z samochodu również w celach prywatnych, to dostajemy możliwość odpisu jedynie 50%VAT-u. Jest to tzw. system mieszany, gdzie wykorzystujemy pojazd w celach służbowych oraz prywatnych.

VAT odliczamy nie tylko od raty leasingowe. Możemy go odliczyć również od opłaty wstępnej (tzw. czynsz inicjalny) oraz później od wkupu samochodu.

W leasingu finansowym odpis VAT-u wygląda inaczej. Tutaj całość VAT-u odpisujemy na samym początku umowy.

3. Warunki umowy leasingowej.

Jak każda umowa, także umowa leasingu ma swoje warunki. Podstawą jest zawsze opłata wstępna, okres finansowania oraz wykup samochodu.

Opłata wstępna – zwana również czynszem inicjalnym. Jest to wartość, którą klient zobowiązuje się wpłacić po podpisaniu umowy. Wysokość opłaty ustalana jest wcześniej z klientem zgodnie z obowiązującymi parametrami. W zależności od leasingodawcy wartości minimalne mogą się różnić. Zazwyczaj minimalna opłata na nowe auta to 1%, a na używane 10%.

Okres leasingu – okres, na jaki bierzemy finansowanie – inaczej ilość rat. Minimalny okres to 24 miesiące a maksymalny to nawet aż 84 miesiące. Przy ustalaniu okresu leasingu jest jeszcze jedna zasada, okres finansowania plus wiek pojazdu nie może przekroczyć 10 lat. Jednak nie jest to żelazna zasada, której nie można obejść. W niektórych przypadkach (np. wartościowe auto) możemy przekroczyć granicę 10 lat.

Wykup – Wartość końcowa. Jest to ustalona wcześniej kwota wykupu auta z leasingu, która kończy całą umowę. Zazwyczaj klient ma możliwość wyboru czy chce wykupić pojazd z leasingu, czy zostawić finansującemu. Wykup może oscylować w granicach od 1% do nawet 45% wartości początkowej auta przy czym maksymalne wartości wykupu zależą od okresu umowy.

Umowa może zawierać dodatkowe warunki takie jak np. dodatkowe formy zabezpieczenia w postaci poręczenia, weksla czy GPS-a. Są one nakładane na klienta niezwykle rzadko np. w sytuacji, gdy klient nie ma ukończonego 25 roku życia.

Szczegółowe warunki umowy zawarte są w OWUL – Ogólne Warunki Umowy Leasingu. Znajdziemy tam informacje np. o dodatkowych opłatach. Warto ten dokument przejrzeć przed podpisaniem umowy, aby wiedzieć, co nas czeka po jej podpisaniu.

4. Jak obliczyć ratę leasingu dla firmy?

Tutaj nie trzeba daleko szukać. Wszystkie salony mają swoich doradców, którzy przeliczą dla Ciebie ofertę na wybrany samochód. Spora część komisów również współpracuje z osobami, które taką ofertę mogą przedstawić. Można też zgłosić się do firmy, która zajmuje się tylko leasingami. Każda opcja ma swoje plusy i minusy. W salonie i w komisie załatwimy wszystko w jednym miejscu, co jest sporym plusem. Jednak zazwyczaj salony i komisy współpracują tylko z jednym leasingodawcą i nie zawsze oferta będzie spełniała Twoje oczekiwania. Aby uzyskać dobrze dopasowaną ofertę do Twojej sytuacji, najlepszym rozwiązaniem będzie zgłosić się do firmy leasingowej. Takie firmy współpracują z wieloma leasingodawcami i mogą przedstawić Ci bardzo atrakcyjną ofertę.

Kalkulator jest darmowy, nie wymaga podania danych osobowych. Można eksperymentować z różnymi parametrami i zobaczyć, na jaką ratę możesz liczyć. Jest to bardzo użyteczne narzędzie, gdy potrzebujesz szybko sprawdzić ofertę. Taki kalkulator świetnie się sprawdzi, gdy nie masz czasu na rozmowę lub gdy chcesz zobaczyć np. czy stać cię na auto za określoną kwotę.

5. Czy warto wziąć samochód w leasing?

Będąc przedsiębiorcą, który jest płatnikiem VAT, warto wybrać leasing operacyjny, aby sfinansować auto dla swojej firmy. Jest to najtańsza opcja z dostępnych na rynku, dodatkowo uzyskuje się stałe miesięczne koszty oraz odpisy VAT-u. W leasingu nie trzeba martwić się limitem kilometrów, jak to jest w przypadku wynajmu długoterminowego. Ponadto można, ale nie trzeba wykupować auta. Jest to bardzo elastyczna forma finansowania, którą można dopasować pod własne wymagania.