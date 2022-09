Jak zabezpieczyć smartfon przed upadkiem?

1. Niezwykle ważna ochrona ekranu

Szkło hartowane, folia ochronna i szkło hybrydowe



Szkło hartowane jest rozwiązaniem, charakteryzującym się wysoką twardością oraz odpornością na uszkodzenia mechaniczne, takie jak zarysowania czy zadrapania. Szkła hartowane z najwyższej półki amortyzują nasz telefon przy upadku, są łatwe w montażu, a po ich założeniu nie ograniczamy w żaden sposób czułości ekranu.

Folia ochronna jest tańszą opcją szkła, to przeźroczysta naklejka z włókien poliwęglanowych. Folia jest oczywiście bardzo cienka i po jej założeniu również nie odczujemy jej obecności tak jak w przypadku szkła hartowanego. Folia zabezpiecza przed zarysowaniami, upadkami z małej wysokości oraz zabrudzeniami.

Ostatnim zabezpieczeniem ekranu jest szkło hybrydowe, znacznie cieńsze od szkła hartowanego, bardziej elastyczne, najbardziej wytrzymałe. Jego główną zaletą jest bardzo wysoka odporność na pęknięcia, nie stłucze się w czasie normalnego użytkowania. Jego cena jest jednak wyższa niż w przypadku poprzednich opcji.

2. Zabezpieczenie obudowy



Etui



Może ono uchronić telefon od drogich w naprawie uszkodzeń mechanicznych, jest dopasowane do konkretnego modelu smartfona, możemy wybrać materiał z jakiego jest wykonane, a jest ich kilka m.in. gumowe, sylikonowe, skórzane czy też plastikowe. Jeśli chcemy możemy również dopasować wygląd etui według swojego gustu.



Bumper



Jest to również zabezpieczenie naszego telefonu przed upadkiem, ramka chroniąca jedynie boki naszego urządzenia. Jeżeli jednak zależy nam na zachowaniu oryginalnego kształtu i designu naszego smartfona jest to najlepsze rozwiązanie. Najczęściej występującymi bumperami są ramki z poliwęglanu i aluminium.



Pokrowiec



Dobry pokrowiec zabezpiecza ekran oraz części mechaniczne naszego telefonu przed upadkiem oraz wszelakimi zabrudzeniami. Na rynku dostępnych jest wiele modeli twardych jak i miękkich, są również takie z przezroczystą folia dodatkowo chroniące nasz ekran.

3. Ubezpieczenie

Daje nam gwarancję zwrotu kosztów naprawy, wymiany urządzenia w przypadku zniszczenia podczas upadku, zalania, lub ewentualnej kradzieży.



Smartfon to urządzenie, z którym praktycznie się nie rozstajemy, służące nam na co dzień przede wszystkim do komunikacji, do opłacania rachunków, do pracy, wskazywania nam drogi podczas podróży czy też do mediów społecznościowych, a nawet gier i zabijania wolnego czasu. Jest cenny jako drogie urządzenie oraz pod względem posiadania na nim ważnych danych, informacji, czy też naszych zdjęć. Nie zwykle zatem ważne jest, aby zabezpieczyć go w odpowiedni i należyty sposób, bo komu z nas nie zdarzyło się chociaż raz w swoim życiu, że nasz smartfon wylądował na chodniku czy podłodze? Dlatego najlepszym rozwiązaniem, by zabezpieczyć nasz telefon będzie skorzystanie z wszystkich trzech opcji wymienionymi powyżej jakimi są szkło/folia ochronna, etui/bumper/pokrwiec oraz ubezpieczenie.

