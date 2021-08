Jak zadbać o dobry sen?

1. Dlaczego dobry sen jest tak ważny?

Dlaczego dobry sen jest tak ważny?

Sen to jedna z najbardziej podstawowych potrzeb każdego człowieka. W jego czasie nasz mózg oczyszcza się z wszelkiego rodzaju szkodliwych substancji, a także odpoczywa i przygotowuje się do wyzwań kolejnego dnia. Jeżeli się nie wysypiamy, z całą pewnością prędzej czy później zauważymy negatywne skutki takiego działania: obniżoną koncentrację, otępienie, rozdrażnienie, a także chroniczny brak siły i chęci do podejmowania się jakichkolwiek zadań. Jeżeli jednak zadbamy o to, by codziennie dostarczyć naszemu organizmowi odpowiedniej dozy komfortowego odpoczynku, możemy liczyć na dodatkową energię w ciągu dnia, dobry humor i pobudzenie do działania.

Dobry sen a dobór materaca - na co zwrócić uwagę?

Aby nasza sypialnia faktycznie była dobrym miejscem do spania, musimy odpowiednio o nią zadbać. Przede wszystkim powinniśmy regularnie wietrzyć pomieszczenie, szczególnie tuż przed samym udaniem się na spoczynek. Nic się nie stanie, jeżeli będzie w nim chłodniej niż zwykle - wiele osób preferuje spanie w temperaturze nieco niższej, niż normalnie. Powinniśmy zwrócić uwagę również na materac i pościel, z jakiej korzystamy. Nie powinien być on zbyt twardy ani zbyt miękki, a także musi odpowiadać naszym własnym wymiarom, abyśmy mogli wygodnie się na nim ułożyć. Aby zapewnić sobie odpowiedni komfort snu warto wybierać pościele bawełniane i inne z włókien naturalnego pochodzenia. Są one oddychające i sprawią, że nie będziemy się ani przesadnie pocić, ani też nie zmarzniemy.

Pościel dla domu - jaką wybrać na sezon letni?

Latem często mamy do czynienia z bardzo gorącymi nocami, przez które trudno jest nam spać. W takiej sytuacji warto zwrócić uwagę na szeroki wybór produktów z satyny bawełnianej - jest ona sama w sobie chłodna i nie nagrzewa się tak szybko od ciepła naszego ciała. Satyna bawełniana lub jedwabna to bardzo dobry wybór w sytuacji, gdy chcemy maksymalnie ochłodzić się podczas snu. Możemy zdecydować się na pościel w jednolitym kolorze, co przy okazji będzie wyglądało bardzo efektownie, lub wybrać taką z różnorodnymi wzorami. Dla najbardziej wymagających klientów dedykowana jest satyna jedwabna, która mimo wysokiej ceny będzie w stanie zapewnić nam maksymalny komfort w letnie upalne noce.

Pościel dla domu - jaka przyda się w sezonie zimowym?

Zimą zależy nam zwykle na dokładnie odwrotnej sytuacji - aby pościel grzała nas i nie pozwalała za bardzo się wychłodzić, szczególnie gdy śpimy przy otwartym oknie lub mamy zwyczaj zostawiać je otwarte przed spaniem. Na chłodne wieczory najlepiej zdecydować się na tekstylia i prześcieradła z bawełny lub kory, ponieważ bardzo dobrze zatrzymują one ciepło. Produkty przeznaczone na jesień i zimę są też zwykle grubsze, co jeszcze poprawia ich właściwości zachowywania ciepła. Co więcej, pościel taką łatwo dopasować do indywidualnych potrzeb - wystarczy zdecydować się na grubszą lub cieńszą poszewkę.

Jak często wymieniać pościel?

Wymiana pościeli na nową powinna następować dosyć często. O ile nie jest bardzo gorąco, najlepiej robić to z częstotliwością raz na dwa tygodnie - dzięki takiemu nawykowi ograniczamy ryzyko kontaktu z bakteriami i innymi drobnoustrojami, które z czasem zbierają się na jej powierzchni. Inne tekstylia, jak na przykład narzuta na łóżko, również należy prać i wymieniać z odpowiednią częstotliwością. Jeżeli śpimy w łóżku z psem lub kotem, warto skrócić ten czas do tygodnia, a czasem nawet i jeszcze bardziej, jeżeli nasz zwierzak gubi dużo sierści.

Także i kołdry powinniśmy regularnie wymieniać. Nawet jeżeli są antybakteryjne, zwykle jeden komplet pościeli jest w stanie nam dobrze służyć przez około dwa lata - po tym czasie zużywa się do tego stopnia, że już nie może zapewnić nam tego samego komfortu odpoczynku.

Zakup pościeli w sklepie internetowym - na co zwrócić uwagę?

Jeżeli chcemy zakupić pościel ze sklepu internetowego, pierwszą rzeczą o jakiej powinniśmy pamiętać jest dobranie odpowiedniego rozmiaru. Uważnie sprawdźmy, czy wybrany przez nas zestaw poszewek czy kołdra są takiej wielkości, jakiej potrzebujemy. Kołdra powinna być mniej więcej 20-30 centymetrów większe od nas, tak abyśmy mogli komfortowo się w nią zawinąć. Wiele sklepów oferuje pościel w atrakcyjnych cenach, co zdecydowanie warto wykorzystać - szczególnie, gdy interesuje nas satyna bawełniana lub jedwabna. Dobry sklep internetowy SleepSize będzie posiadał również bardzo duży wybór wzorów i kolorów, co zdecydowanie się nam przyda, jeżeli wybieramy pościel nie tylko dla siebie, ale na przykład również dla dziecka.

