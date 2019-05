Jak założyć bezpiecznie konto bankowe przez internet?

Bezpieczeństwo w sieci

Co jakiś czas można usłyszeć w mediach informacje dotyczące oszustw internetowych, również związanych z bankowością internetową. Nie można się zatem dziwić temu, iż wiele osób obawia się korzystania z tego praktycznego sposobu na dysponowanie pieniędzmi zgromadzonymi na kontach bankowych. Nie powinniśmy się jednak obawiać nowoczesnych rozwiązań, gdyż znacząco wpływają one na wygodę zarządzania naszymi finansami. Wystarczy tylko pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, którymi powinniśmy się kierować, gdy korzystamy z bankowych stron internetowych. Na co zatem zwracać uwagę?

Nasze dane osobowe są niezwykle cenne i musimy dbać o to, aby nie były one narażone na kradzież. Wówczas mogą zostać bowiem wykorzystane do wszelkiego typu oszustw, a nikt nie chce się przecież mierzyć z ich konsekwencjami. Dlatego też, jeśli mamy zamiar wprowadzić nasze szczegółowe dane na jakiejkolwiek stronie internetowej, powinniśmy się upewnić, iż są one szyfrowane przy pomocy specjalnego protokołu HTTPS (443). Wówczas połączenie pomiędzy nami a serwerem jest bezpieczne i informacje przesyłane poprzez ten właśnie serwer nie mogą zostać przechwycone przez hakerów. Jeśli natomiast zauważymy, że strona banku posiada szyfrowanie HTTP (80) nie powinniśmy wprowadzać na niej swoich danych, gdyż połączenie z serwerem nie jest odpowiednio zabezpieczone. Co w praktyce oznacza, że informacje na nasz temat mogą wyciec.

Oprócz samej strony internetowej banku, sprawdzić należy również komputer, z którego być może korzystamy na co dzień. Często wydaje nam się, że działa on zupełnie poprawnie i nie stwarza żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa naszych danych, jednak mogą być to jedynie pozory. Dlatego zanim przystąpimy do jakichkolwiek działań związanych z bankowością internetową, warto przeskanować komputer na obecność wszelkiego typu robaków i wirusów, takich jak trojany, malware czy adware, gdyż mogą one przechwytywać nasze dane.

Konto internetowe - znajdź ofertę dopasowaną do swoich potrzeb

Obecnie, niemalże wszystkie największe banki oferują swoim klientom możliwość założenia konta internetowego. Dlatego też, wybór jest naprawdę spory i możemy przebierać w ofertach poszczególnych instytucji działających na polskim rynku. Standardem jest obecnie prowadzenie takiego konta za darmo, ale banki przyciągają swoich klientów również brakiem opłat za kartę debetową albo za wypłaty z bankomatów. Warto w związku z tym wczytać się w warunki proponowane nam przez poszczególne banki, aby przekonać się, które z nich są w stanie spełnić nasze oczekiwania. I choć konta internetowe w całości obsługiwane są online, wiele osób decyduje się na skorzystanie z usług banku, który ma swoje placówki blisko miejsca ich zamieszkania. Dzięki temu, w razie potrzeby zawsze można rozwiązać jakiś problem osobiście.

Oczywiście, w ramach oferty każdego z banków znajdziemy co najmniej kilka rodzajów kont, które są dedykowane klientom o różnych wymaganiach. Są to między innymi konta oszczędnościowe, ROR, czy też konta tworzone z myślą o firmach, czy nawet dla dzieci. Musimy zatem zdecydować o tym, jakiego typu konto najbardziej nas interesuje i najlepiej wpasuje się w nasze potrzeby.

Wypełnianie wniosku o otwarcie konta internetowego

Kiedy wybierzemy już bank oraz rodzaj konta internetowego, pozostaje wypełnienie odpowiedniego wniosku o jego założenie. Tego typu formularze znajdują się na odrębnych stronach banku poświęconych właśnie kontom internetowym. Tak jak wspomniano na początku, przed wprowadzeniem szczegółowych danych, upewnijmy się, że strona jest właściwie szyfrowana. Potrzebny nam będzie dowód tożsamości i znajdujące się na nim dane, takie jak jego numer, data wydania i ważności, a także PESEL.

Podczas wypełniania takiego wniosku należy także określić to czy chcemy otrzymać kartę do konta bankowego. Oczywiście warto to zrobić, gdyż dzięki niej możemy płacić bezgotówkowo oraz wypłacać gotówkę z bankomatów. Bank wymaga od nas również podjęcia decyzji dotyczącej tego, w jaki sposób chcemy autoryzować dokonywanie transakcji na nim. Większość instytucji oferuje nam korzystanie z karty kodów jednorazowych lub tych przesyłanych nam w wiadomości SMS.

Kiedy wniosek jest już gotowy, musimy go dokładnie przeczytać jeszcze raz. A kiedy stwierdzimy, iż wszystkie znajdujące się w nim dane są poprawne, możemy go wysłać do banku. Wówczas otrzymamy wiadomość na nasz email lub też telefonicznie, dotyczącą tego w jaki sposób będzie przebiegała dalsza część formalności związanych z zakładaniem konta internetowego. Zwykle z klientami kontaktuje się również pracownik banku, który odpowiednio ich instruuje i ustala w jaki sposób zostanie podpisana umowa z bankiem. Najczęściej możemy to zrobić osobiście w oddziale banku lub też umowa jest przesyłana do nas kurierem. Podpisujemy ją wówczas w jego obecności, po czym dokument trafia z powrotem do banku. Jeśli takie konto internetowe zakładamy w banku, w którym mamy już inne konto, często do zawarcia umowy wystarczy tylko wykonanie z niego przelewu weryfikacyjnego.

Zakładanie, jak i późniejsze korzystanie z konta internetowego jest proste i do tego bardzo wygodne. Dlatego warto się na nie zdecydować, zachowując oczywiście wszelkie zasady bezpieczeństwa podczas jego otwierania.