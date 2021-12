Jak zamontować termoizolację na dachu płaskim?

Termoizolacja na dachu płaskim wentylowanym

Specyfika dachu płaskiego wentylowanego determinuje to w jaki sposób zostanie wykonana warstwa termoizolacyjna. W przypadku dachu płaskiego wentylowanego ważne jest, by oddzielić wodoszczelne pokrycie, które ochroni warstwę izolacji cieplnej od szkodliwego działania warunków atmosferycznych, w tym również opadów atmosferycznych. W tym wypadku konieczne jest wykonanie w dachu płaskim i w jego poszczególnych warstwach, wentylowaną szczeliną powietrzną. To ona pełni funkcję wentylacyjną, przez co możliwe jest wyeliminowanie problemów wynikających z niekontrolowanego przepływu wilgoci. Termoizolacja na dachu płaskim wentylowanym sprowadza się do ułożenia na konstrukcji nośnej paraizolacji, a później warstwy ocieplającej. Następnie powinna pojawić się tutaj wspomniana szczelina wentylacyjna, a dopiero później dach właściwy i warstwa pokryciowa uszczelniająca. W ten sposób zapewni się, że na dachu płaskim nie pojawiają się miejsca, przez które do kolejnych warstw będzie dostawać się wilgoć, która z kolei może osłabić działanie warstwy termoizolacyjnej. Dlatego też tak ważne, w dachu płaskim jest właściwe przestrzeganie kolejności warstw i stosowanie się do ogólnych zaleceń.

Termoizolacja na dachu płaskim niewentylowanym

Natomiast termoizolacja na dachu płaskim niewentylowanym wyróżnia się brakiem, wspomnianej wcześniej, warstwy termoizolacyjnej. Najczęściej dach płaski niewentylowany pojawia się na budynkach produkcyjnych, halach sportowych czy na obiektach handlowych. W tym przypadku, na dachu płaskim, konstrukcja termoizolacyjna układana jest od razu pod powłokowym pokryciem dachowym. Zwykle w tym celu wykorzystuje się dwugęstościowe i grube, a przede wszystkim niepalne i mocne płyty wykonane z wełny skalnej. Cała konstrukcja w tym przypadku jest mocno do siebie przylegająca, dzięki czemu termoizolacja na dachu płaskim jest stabilna, a przez kolejne warstwy nie przedostaje się wilgoć. Warto jednak w tym przypadku pomyśleć również o warstwie hydroizolacyjnej, która doskonale sprawdzi się na dachu płaskim, jako warstwa ochronna termoizolacji.

Decydując się na termoizolację na dachu płaskim warto pomyśleć już o tym na etapie wykonywania projektu. W ten sposób można zaplanować wygląd kolejnych warstw, a dach wykonany będzie zgodnie z obowiązującymi standardami. Dzięki temu, na dachu płaskim pojawią się tylko sprawdzone rozwiązania, a termoizolacja przyniesie oczekiwane rezultaty. Szukając odpowiedniego fachowca do wykonania dachu, warto pomyśleć o solidnym, doświadczonym wykonawcy, jak na przykład firma Dachy płaskie Zawadzki, która może pochwalić się 30 letnim doświadczeniem w branży.